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    • 03.09.2021 11:27
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    Esendere Gümrük Kapısında operasyon! 17 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi

    Ticaret Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısında gerçekleştirilen operasyonda, bir tır içerisine gizlenmiş toplam 17 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi.

    TIR içinde yakalandı! Tam 17 kilogram...

    Gümrük muhafaza ekiplerince Esendere Gümrük Kapısı'nda bir tırda 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

    Ticaret Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, İran'dan Türkiye'ye gelen tır, riskli olarak değerlendirildi.

    X-ray taramasına sevk edilen tırın dorsesinde şüpheli yoğunluğa rastlandı. Bunun üzerine araç, arama hangarına alınarak narkotik dedektör köpeklerle kontrol edildi.

    Tırın soğutucu tertibatının bulunduğu bölümde poşetlerde 17 kilogram metamfetamin cinsi uyuşturucu bulundu.

    Araç sürücüsü gözaltına alındı.

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    Haberler Güncel Esendere Gümrük Kapısında operasyon! 17 kilogram metanfetamin cinsi uyuşturucu ele geçirildi
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