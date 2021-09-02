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    • 02.09.2021 23:20
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    Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

    Milli Savunma Bakanlığı (MSB), yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihi fotoğrafları paylaştı.

    Anıtkabir’den tarihi fotoğraflar

    Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla ilgili paylaşımda bulundu.



    Açıklamada şu ifadeler yer aldı:

    "Yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihî fotoğraflar. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."



    İşte o paylaşım;
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