Milli Savunma Bakanlığı paylaştı: Anıtkabir'den tarihi fotoğraflar

Milli Savunma Bakanlığı'nın resmi sosyal medya hesabı Twitter üzerinden Anıtkabir'in yapım aşamasında çekilen fotoğraflarla ilgili paylaşımda bulundu.
Açıklamada şu ifadeler yer aldı:
"Yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihî fotoğraflar. Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz."
İşte o paylaşım;
Yapımına 9 Ekim 1944'te başlanan ve 1 Eylül 1953'te dört ana bölümün inşası tamamlanan Anıtkabir'den tarihî fotoğraflar...— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) September 2, 2021
Başkomutanımız Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü rahmet, minnet ve saygıyla anıyoruz.#MSB #TSK #tbt #siyahbeyaz pic.twitter.com/hud7L0o8yw