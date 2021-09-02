2016 model Honda Civic marka araç icradan satışa çıktı

Boğazlıyan İcra Dairesi tarafından satışa sunulan 2016 model Honda Civic marka araç otomobil sahibi olmak isteyen kişilerin ilgisini çekti. Araç için 175 bin TL muhammen bedel belirlendi.

Basın İlan Kurumu'na ait ilan portalı ilan.gov.tr üzerinden yayınlanan ilanda, aracın satış tarihi 23.09.2021 olarak açıklandı.

İlanda otomobille ilgili şu bilgiler yer aldı:

38RL878 Plakalı, 2016 Model, HONDA Marka, FB7 Tipli, R16B14207062 Motor No'lu, NLAFB7630FW007066 Şasi No'lu, Rengi Beyaz, Satışa konu aracın, kontak anahtarı ve ruhsatının olduğu görüldü. Aracın, çalışır vaziyette kontrolleri ve şase numarasının kontrolü yapıldı. Aracın, sol arka kapı, sağ ön ve arka kapı ile sağ arka çamurlukta göçük; ön panjurda kırık tespit edildi. Lastiklerinin %70 seviyesinde yazlık tip olduğu tespit edildi. Aracın iç koltuk döşemelerinin kumaş olduğu tespit edildi. Aracın hasar geçmişi (tramer) sorgusunda, İKİ adet kazaya karıştığı ve toplam hasar değerinin 500,00.- TL olduğu tespit edildi. Aracın kasko değeri 209.715,00.- TL dir.

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