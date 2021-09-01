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    • 01.09.2021 19:17
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    Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması

    Yargıtay Başkanı Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." açıklamasında bulundu.

    AA
    Yargıtay Başkanından ’yeni anayasa’ açıklaması

    Ankara'da Yargıtay Yeni Hizmet Binası ve 2021-2022 Adli Yıl Açılış Töreni'nde "yeni anayasa" hakkında konuşan Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca, "Yeni bir anayasa hazırlanması, iktidar ve muhalefet partilerinin gündemine yeniden girmiştir. Biz de bu arayışı destekliyoruz." açıklamasını yaptı.

    Akarca "(Yeni anayasa) Hukuk devleti ve yargı bağımsızlığı gibi konularda yüksek standartlar hedeflenmelidir." ifadelerine yer verdi.



    "SOSYAL MEDYA ORTAMINDA DA SUÇTUR"
    "Sahte hesapların kullanımı" ile ilgili de mesajlar veren Akarca, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." şeklinde konuştu.

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    Haberler Güncel Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması
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