Son dakika: Yargıtay Başkanı Mehmet Akarca'dan 'yeni anayasa' açıklaması





"SOSYAL MEDYA ORTAMINDA DA SUÇTUR"

"Sahte hesapların kullanımı" ile ilgili de mesajlar veren Akarca, "Bilinmelidir ki günlük hayatta suç teşkil eden her söz ve davranış sosyal medya ortamında da suçtur." şeklinde konuştu.

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