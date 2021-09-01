Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un basketbol takımının taraftarı Serkan Yalnız isimli bir vatandaş kulübün ve takımın iyi yönetilmediğini söyleyerek eleştirilerde bulununca Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından küfüre ve tehdite maruz kaldı. İddiaya göre Karaca taraftara telefonla ulaşarak "Bu işlere burnunu sokma" diye tehdit ederek dakikalarca küfürler yağdırdı. Serkan Yalnız da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Karaca'dan şikayetçi oldu. Büyük yankı uyandıran olayın ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir? Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hangi partiden? soruları gündeme geldi.