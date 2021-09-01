Lokman Hekim Fethiye Belediyespor'un basketbol takımının taraftarı Serkan Yalnız isimli bir vatandaş kulübün ve takımın iyi yönetilmediğini söyleyerek eleştirilerde bulununca Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca tarafından küfüre ve tehdite maruz kaldı. İddiaya göre Karaca taraftara telefonla ulaşarak "Bu işlere burnunu sokma" diye tehdit ederek dakikalarca küfürler yağdırdı. Serkan Yalnız da Fethiye Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek Karaca'dan şikayetçi oldu. Büyük yankı uyandıran olayın ardından Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca kimdir? Fethiye Belediye Başkanı Alim Karaca hangi partiden? soruları gündeme geldi.
FETHİYE BELEDİYE BAŞKANI ALİM KARACA HANGİ PARTİDEN?
Alim Karaca 2019 yerel seçimlerinde CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçildi.
ALİM KARACA KİMDİR?
9 Temmuz 1973 yılında Fethiye'de dünyaya gelen Alim Karaca 31 Mart 2019 Yerel Seçimlerinde CHP'den Muğla İli Fethiye İlçe Belediye Başkanı olarak seçildi.
Eğitimine Kumluova İlkokulu'nda başladı, ortaokul ve liseyi İstanbul, Beylerbeyi'ndeki H. Ömer Sabancı okullarında, yükseköğrenimini ise Anadolu Üniversitesi Kamu Yönetimi Bölümü'nde tamamladı.
İstanbul'da lise öğrencisi olduğu dönemde, CHP Gençlik Kollarına girdi.
Muğlaya dönerek 2009–2014 yılları arasında Kumluova Belediye Başkanlığı yaptı. Hâlen bölgede tarımla uğraşıyor. İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Kulübü'nde voleybol oynadı.
Alim Karaca 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, CHP'den Fethiye Belediye Başkanı seçilmiştir.
İstanbul'daki öğrencilik yıllarında lisanslı sporcu olarak Enka Spor Kulübü'nde voleybol oynamış olan Alim Karaca, koyu bir Fethiyespor taraftarıdır.
Karaca evli ve 2 çocuğu vardır.