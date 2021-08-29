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    • 29.08.2021 19:59
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    SON DAKİKA: 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu

    Son dakika haberine göre Türkiye'de son 24 saatlik koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, 255 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

    Koronavirüste son durum

    Türkiye'de son 24 saatlik koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, 255 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

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    Yeni vaka sayımız 17.332. "Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur." demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!

    29 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU

    28 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

        27 AĞUSTOS 2021 GÜNLÜK KORONAVİRÜS TABLOSU

        26 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

        25 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS GÜNLÜK TABLO

            24 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            23 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU

            22 AĞUSTOS KORONAVİRÜS TABLOSU
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                Haberler Güncel SON DAKİKA: 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu
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