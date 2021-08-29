SON DAKİKA: 29 Ağustos 2021 günlük koronavirüs tablosu

Türkiye'de son 24 saatlik koronavirüs tablosu açıklandı. Koronavirüs salgınında bugün 17 bin 332 yeni vaka tespit edilirken, 255 vatandaşımız da yaşamını yitirdi.

İŞTE BAKAN FAHRETTİN KOCA'NIN AÇIKLAMASI

Yeni vaka sayımız 17.332. "Bu bir salgın. İster istemez hastalığa yakalanan olur." demek hiç mümkün mü? Yeni vefat sayımız 255. Bu ölümleri önceki vakalar hazırlıyor. Toplum bağışıklığına kadar yapılacak iki şey var: Aşı olmak, tedbirlere uymak!