Başkan Erdoğan’dan Saraybosna’da Kur’an tilaveti

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

Burada Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, Tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde ise Kur'an tilaveti verdi. Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar camide bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

ERDOĞAN'A SARAYBOSNA'DA SEVGİ SELİ

Başkan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ecdat yadigarı Bosna Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı. Cuma namazını da burada kılan Erdoğan, Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaştı.

Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Bosna Hersek vatandaşlarıyla sohbet de eden Başkan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.