Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 30.08.2021 00:10
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 30.08.2021 00:17
    ABONE OL

    Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'da Kur'an tilaveti

    Resmi temaslarda bulunmak üzere cuma günü Bosna Hersek'e giden Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Saraybosna'da bulunan Tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde Kur'an tilaveti verdi.

    Başkan Erdoğan’dan Saraybosna’da Kur’an tilaveti

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, cuma günü resmi temaslarda bulunmak üzere Bosna Hersek'in başkenti Saraybosna'ya gitti.

    Burada Aliya İzzetbegovic'in kabrini ziyaret eden Erdoğan, Tarihi Gazi Hüsrevbey Camii'nde ise Kur'an tilaveti verdi. Erdoğan'ın Kur'an-ı Kerim okuduğu anlar camide bulunan vatandaşlar tarafından kaydedildi.

    ERDOĞAN'A SARAYBOSNA'DA SEVGİ SELİ
    Başkan Erdoğan resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği ecdat yadigarı Bosna Hersek'te, Vakıflar Genel Müdürlüğünce restore edilen Başçarşı Camii'nin açılışını yaptı. Cuma namazını da burada kılan Erdoğan, Başçarşı'da büyük bir sevgi seli ile karşılaştı.

    Erdoğan, kalabalıkta bulunan çocukları sevdi. Bosna Hersek vatandaşlarıyla sohbet de eden Başkan Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı da çektirdi.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Koronavirüste son durum
    Haberler Güncel Başkan Erdoğan'dan Saraybosna'da Kur'an tilaveti
        SON DAKİKA