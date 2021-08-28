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    • 28.08.2021 20:12
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    Tunceli'de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu! Teröristlerin kullandığı sığınaklar imha edildi

    Tunceli kırsalında teröristlere yönelik düzenlenen operasyonda silah ve mühimmat ile yaşamsal malzeme ele geçirildiği bildirildi. Çalışmaların ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

    Tunceli’de Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu!

    Tunceli Valiliği'nden yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Eren-7 Mercan Munzur Operasyonu kapsamında kent merkezi kırsalında operasyon düzenledi.

    Güvenlik güçleri, arazide yaptıkları arama-tarama faaliyetinde 2 sığınak tespit etti.

    Sığınaklarda yapılan aramada, 2 kalaşnikof piyade tüfeği, 7 kalaşnikof şarjörü, 62 kalaşnikof fişeği, el bombası, 2 el yapımı patlayıcı düzeneği, 4'lü pil bloku, güneş paneli, 5 akü, 70 metre tel, 350 metre sera naylonu, 30 cep sobası, 60 metre elektrik kablosu ve çok miktarda yaşamsal malzeme ele geçirildi.

    Yapılan arama çalışmalarının ardından sığınaklar jandarma ekiplerince imha edildi.

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