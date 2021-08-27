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    • 27.08.2021 11:23
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    DGS hemşirelik taban - tavan puanları 2021! DGS hemşirelik puanları nasıl? DGS hemşirelik bölümü kontenjanları!

    DGS hemşirelik puanları kaç? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilerek araştırılmaya başlandı. DGS tercih başvurularının başlamasıyla birlikte hemşirelik bölümünü isteyen adaylar üniversitelerin taban puanları ve başarı sıralaması hakkında detaylı bilgiye sahip olmak istiyor. Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları habaerimizde yer alıyor. Peki, 2021 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    DGS hemşirelik taban - tavan puanları 2021! DGS hemşirelik puanları nasıl? DGS hemşirelik bölümü kontenjanları!

    2021 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde yer alıyor!

    DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI

    DGS hemşirelik taban paunları ve başarı sıralaması belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak hemşirelik bölümü hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.

    DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYINIZ

    DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

    2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.

    Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.



        DGS İLE HEMŞİRELİĞE GEÇİŞ OLAN BÖLÜMLER HANGİLERİ?

        Acil Bakım Teknikerliği

        Acil Durum ve Afet Yönetimi

        Acil Yardım Teknikerliği

        Acil Yardım

        Adli Tıp Teknikerliği

        Adli Tıp

        Ambulans ve Acil Bakım Teknikerliği

        Ambulans ve Acil Bakım

        Ameliyathane Hizmetleri

        Ameliyathane Teknikerliği

        Anestezi

        Anestezi Teknikerliği

        Ana Çocuk Sağlığı

        Cerrahi Teknikerliği

        Çevre Sağılığı

        Diyaliz

        Denizci Sağlığı

        Ebelik

        Elektronörofizyoloji

        Nükleer Tıp Teknikleri

        Podoloji

        Engelli Bakımı ve Rehabilitasyon

        Evde Hasta Bakımı

        Fizik Tedavi

        Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon

        Fizyoterapi

        Hemşirelik

        Hidroterapi

        İlk ve Acil Yardım

        İş ve Uğraşı Terapisi

        Laboratuvar

        Laboratuvar Teknolojisi

        Medikal Bakım Yardımcılığı

        Paramedik

        Patoloji Laboratuvar

        Patoloji Laboratuvar Teknikleri

        Perfüzyon

        Perfüzyon Teknikleri

        Radyoterapi

        Radyoloji

        Sağlık Laboratuvarı

        Sağlık Memurluğu

        Sağlık Teknikerliği

        Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

        Tıbbi Laboratuvar

        Tıbbi Laboratuvar Teknikleri

        Toplum Sağlığı

        Yaşlı Bakım Hizmetleri

        Yaşlı Bakımı

        Yaşlı Hizmetleri Bakımı
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        Haberler Güncel DGS hemşirelik taban - tavan puanları 2021! DGS hemşirelik puanları nasıl? DGS hemşirelik bölümü kontenjanları!
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