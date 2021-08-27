DGS hemşirelik taban - tavan puanları 2021! DGS hemşirelik puanları nasıl? DGS hemşirelik bölümü kontenjanları!

2021 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde yer alıyor!