DGS hemşirelik taban - tavan puanları 2021! DGS hemşirelik puanları nasıl? DGS hemşirelik bölümü kontenjanları!

2021 DGS hemşirelik taban puanları nasıl? Sorusu öğrenciler tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin DGS hemşirelik bölümü taban puanları adaylar tarafından sorgulanıyor. DGS tercihlerinin başlamasıyla birlikte bölümlerin puanları da araştırılmaya başlandı. Peki DGS hemşirelik taban puanları kaç? Hemşirelik bölümlerine geçiş yapacak öğrenciler için DGS hemşirelik taban puanları haberimizde yer alıyor!
DGS HEMŞİRELİK TABAN PUANLARI VE BAŞARI SIRALAMASI
DGS hemşirelik taban paunları ve başarı sıralaması belli oldu. Aşağıdaki linke tıklayarak hemşirelik bölümü hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
DGS TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
2021 Meslek Yüksekokulları ile Açıköğretim Ön Lisans Programları Mezunlarının Lisans Öğrenimine Dikey Geçiş Sınavı (2021-DGS) tercih işlemleri, 27 Ağustos - 07 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacaktır. Tercih işlemleri, 07 Eylül 2021 tarihinde saat 23.59'da sona erecektir. Adaylar, tercihlerini bireysel olarak ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifrelerini kullanarak elektronik ortamda yapabileceklerdir.
Yerleştirme işleminde, 2021-DGS Başvuru kılavuzunda yer alan ilke ve kurallar uygulanacaktır. Adaylar tercihlerini yapmadan önce İlgili kılavuzu dikkatlice incelemeleri ve tercih süresince yayımlanan tablolardan yararlanmaları gerekmektedir.