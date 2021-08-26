CHP’li belediye Hatay'a susuzluk getirdi! İsmet Tokdemir'in yalanı böyle ortaya çıktı

A Haber Reyhanlı'ya giderek barajı ekranlara taşıdı ve CHP'li vekilin iftirasını çürüttü. Reyhanlı Barajı Türkiye'de en uzun gövdesine sahip barajı. Devlet Su İşleri Hatay'ın Reyhanlı ilçesine 7 baraj bütçesine denk gelen yatırım ile Türkiye'nin en uzun gövdesine sahip olan barajını inşaa etti. CHP'li vekil Reyhanlı Barajı'na gidip su olmayan bir bölümünde video çekip Reyhanlı Barajı'nın yapılmadığını iddia etti.

DSİ, CHP'Lİ VEKİLİ YALANLADI

Başkan Erdoğan'ın kandırıldığını söyleyip barajın içerisinden çektiği videoyu sosyal medya hesabından paylaştı. Devlet Su İşleri bu durumun kesinlikle doğru olmadığını, barajın tamamlandığını, 60 milyon metreküp su olduğunu ancak barajdaki suyun sulama kanalı eksikliği nedeniyle çiftçilere iletilemediğini söylüyor.

Başkan Erdoğan, Reyhanlı Barajı açıldığında yaptığı paylaşımla "Gençlerimize güçlü ve zengin bir Türkiye bırakmakta kararlıyız." şu ifadeleri kullanmıştı: