HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Bu saat aralığına dikkat! 1 hafta sürecek...

ÖĞLE SAATLERİNDE SICAK ÇARPMASI UYARISI

Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.