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    • Güncel
    • 25.08.2021 15:40
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    • 25.08.2021 15:45
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    HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Bu saat aralığına dikkat! 1 hafta sürecek...

    Son dakika hava durumu tahminleri Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafındany ayınlandı. Açıklanan yeni tahmin raporuna göre sıcaklıkların yarından itibaren mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerine çıkacağı belirtildi. Saat 11.00-16.00 arasında sıcak çarpmasına karşı dikkatli olunması istendi. Sıcak hava dalgasının önümüzdeki hafta ortasına kadar etkili olacağı belirtildi.

    Bu saat aralığına dikkat! Alarm verildi! 1 hafta sürecek

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "Hava sıcaklıklarının 26.08.2021 Perşembe gününden itibaren Marmara ile kuzey, iç ve doğu kesimlerde artarak mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üzerinde seyredeceği tahmin edilmektedir.



    Günün en yüksek hava sıcaklıklarının ; İstanbul'da 31-33, Ankara'da 34-37, İzmir'de 34-35, Samsun'da 29-31, Rize'de 28-31, Konya'da 34-36, Kayseri'de 36-39, Kahramanmaraş'ta 38-41, Erzurum'da 29-33, Elazığ'da 37-41, Diyarbakır'da 39-42, Gaziantep'te 36-40 dereceler civarında seyredeceği tahmin edilmektedir" denildi.

    ÖĞLE SAATLERİNDE SICAK ÇARPMASI UYARISI
    Sıcak havanın önümüzdeki hafta ortasına kadar etkisini sürdürmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, "Sıcak hava dalgası nedeniyle, öğle saatlerinde (11 ile 16 saatleri arasında) başta yaşlılar, çocuklar ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın sıcak çarpmasına karşı dikkatli ve tedbirli olmaları önem arz etmektedir" bilgisi yer aldı.

        İŞTE YARININ SICAKLIK HARİTASI
        Meteoroloji Genel Müdürlüğü yarın için en yüksek hava sıcaklıklarını gösteren haritayı da paylaştı.

        İSTANBUL °C, 31°C
        Parçalı ve az bulutlu

        İZMİR °C, 32°C
        Az bulutlu ve açık

        ANKARA °C, 34°C
        Az bulutlu

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        Haberler Güncel HAVA DURUMU | Meteoroloji alarm verdi! Bu saat aralığına dikkat! 1 hafta sürecek...
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