Batman'da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.
Batman'da 2 ay öncesine kadar Covid-19 salgın hastalığıyla mücadelede en düşük iller arasında yer alırken kısıtlamaların kaldırılmasıyla birlikte günlük vaka sayısında patlama oldu. Şu an Covid-19 salgın hastalığı günlük 650-700 bandında seyrederken, hastanelerde doluluk oranı neredeyse yüzde yüze ulaştı. Son bir haftada aralarında Batman dışından da gelenlerle birlikte ve yaşı genç olanların da olduğu 40 kişi hayatını kaybetti.
- Güncel
- 26.08.2021 00:18
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- 26.08.2021 00:18
Batman'da koronavirüs alarmı! 1 haftada 40 kişi öldü
Batman'da son bir ayda artan koronavirüs vaka sayısı, ölüm rakamlarına da yansıdı. İl genelinde son 1 haftada aralarında gençlerin de olduğu toplam 40 kişi hayatını kaybetti.
Batman'da son bir ayda artan vaka sayılarıyla birlikte ölüm oranları da yükseldi, son 1 hafta içerisinde aralarında gençlerin de bulunduğu toplam 40 vatandaş hayatını kaybetti.