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    • 23.08.2021 22:20
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    personel.meb.gov.tr: Öğretmen özür grubu atama sonuçları! MEB 2021 eş durumu tayin atamaları özür grubu sonuçları açıklandı mı?

    Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıklandı mı? Sorusu öğretmenler tarafından sorgulanmaya başlandı. Mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre, ikinci aşama olan tercih dönemi 19 Ağustos'ta başladı. Başvuruların tamamlanmasının ardından sonuçlar için heyecanlı bekleyiş sona eriyor. MEB tarafından yayımlanan kılavuz ile birlikte öğretmen özür grubu atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt buldu. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu mazerete bağlı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    Öğretmen özür grubu atama sonuçları açıkandı mı?

    Öğretmen özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt buldu. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu mazerete bağlı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!

    ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?

    Özür grubu eş durumu arama sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.

    ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ

    MAZERET DURUMLARI

    1- Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
    2- Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
    3- Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
    4- Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
    5- Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler

        Öğretmenlerden;

        a) Eşi veya çocuğu ölenler, eş veya çocuklarının ölüm tarihinden itibaren bir yıl içinde istedikleri yere,

        b) Eşi emekli olanlar, eşinin emekliye ayrılış tarihinden itibaren bir yıl içinde eşlerinin ikamet ettiği yere,

        c) Terör eylemlerinin etkisi ve sebebiyle şehit olan veya çalışamayacak derecede malul olan ya da malul olup da çalışabilir durumda olan kamu görevlileri ile er ve erbaşların, öğretmen olarak görev yapan eş ve çocukları ile anne, baba ve kardeşlerinin yer değiştirme suretiyle atanma talepleri, bu durumun ilgili makamlarca belgelendirilmiş olması kaydıyla, başkaca herhangi bir şart aranmaksızın istedikleri yere,

        ç) Hayatını başkasının yardım veya bakımı olmadan devam ettiremeyecek derecede engelli olduğu sağlık kurulu raporu ile tespit edilen çocukları ile kardeşleri olanlar, memuriyet mahalli dışında resmî veya özel eğitim kurumlarında eğitim ve öğretim yapacaklarının özel eğitim değerlendirme kurulu tarafından belgelendirilmesi şartıyla, söz konusu kurumların bulunduğu yere, yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek.
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        Haberler Güncel personel.meb.gov.tr: Öğretmen özür grubu atama sonuçları! MEB 2021 eş durumu tayin atamaları özür grubu sonuçları açıklandı mı?
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