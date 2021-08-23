personel.meb.gov.tr: Öğretmen özür grubu atama sonuçları! MEB 2021 eş durumu tayin atamaları özür grubu sonuçları açıklandı mı?

Öğretmen özür grubu atama sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde merak edilip araştırılan konular arasında yer alıyor. Mazerete bağlı yer değiştirme takvimine göre atama sonuçlarının ne zaman açıklanacağı sorusu yanıt buldu. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak. Peki, 2021 öğretmen eş durumu, özür grubu atama tayin sonuçları açıklandı mı? MEB eş durumu mazerete bağlı tayin sonuçları saat kaçta açıklanacak? İşte detaylar!
ÖZÜR GRUBU ATAMA SONUÇLARI AÇIKLANDI MI?
Özür grubu eş durumu arama sonuçları 24 Ağustos'ta açıklanacak. Atamalar tercih ve hizmet puanı üstünlüğüne göre gerçekleştirilecek. Başvuru kayıt işlemi yapıldıktan sonra hizmet puanlarına etki edecek değişiklikler başvuru sistemine yansımayacak.
MAZERET DURUMLARI
1- Sağlık Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
2- Aile Birliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
3- Can Güvenliği Mazeretine Bağlı Yer Değiştirmeler
4- Engellilik Durumuna Bağlı Yer Değiştirmeler
5- Diğer Nedenlere Bağlı Yer Değiştirmeler