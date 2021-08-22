ŞOK'ta hafta sonu çıldırtan indirimler: 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Teknolojik aletler kapış kapış gidiyor...

ŞOK'ta bu hafta sonu çıldırtan indirimler aktüel ürünler kataloğunda yayımlandı. Özellikle teknolojik ürünlerde efsane indirimler yapıldı. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta sonu yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün yok yok! Tabletten kulaklığa, kitaplıktan çalışma masasına, öğrencilerin okul ihtiyaçları ve daha bir çok ürün indirimleriyle raflardaki yerini aldı İşte tam liste...

22 AĞUSTOS 2021 PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

2 Raflı Çalışma Masası: 279,00