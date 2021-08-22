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    • 22.08.2021 10:01
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    ŞOK'ta hafta sonu çıldırtan indirimler: 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Teknolojik aletler kapış kapış gidiyor...

    ŞOK marketlerin bu hafta sonu çıldırtan indirimler ziyaretçilerini bekliyor. 22 Ağustos 2021 Pazar günü Kablolu Kafa Bantlı Kulaklık 39,95, Akıllı Çocuk Saati 449,00, Maya Çalışma Sandalyesi ise sadece 169,00... Ayrıca sıvı deterjan çeşitlerinde de yüzde 25 indirim bulunuyor. Ayrıca okula dönüş için de öğrencilerin aradığı tüm kıtasiye ürünleri de bu katalogda. İşte Hafta sonu 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğunun tam listesi...

    takvim.com.tr
    ŞOK’ta hafta sonu çıldırtan indirimler: 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Teknolojik aletler kapış kapış gidiyor..

    ŞOK'ta bu hafta sonu çıldırtan indirimler aktüel ürünler kataloğunda yayımlandı. Özellikle teknolojik ürünlerde efsane indirimler yapıldı. Peki 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğunda neler var? Her hafta sonu yayımlanan aktüel ürünler kataloğunda bugün yok yok! Tabletten kulaklığa, kitaplıktan çalışma masasına, öğrencilerin okul ihtiyaçları ve daha bir çok ürün indirimleriyle raflardaki yerini aldı İşte tam liste...

    22 AĞUSTOS 2021 PAZAR AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU

    2 Raflı Çalışma Masası: 279,00

    Globox Baskılı Tiritan Matara: 49,95

    Panten şamğuan çeşitleri: 15,95
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        Haberler Güncel ŞOK'ta hafta sonu çıldırtan indirimler: 22 Ağustos 2021 Pazar aktüel ürünler kataloğu yayımlandı! Teknolojik aletler kapış kapış gidiyor...
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