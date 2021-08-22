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    • Güncel
    • 23.08.2021 06:49
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    • 23.08.2021 06:49
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    İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 23 Ağustos hava durumu

    Vatandaşlar haftanın ilk iş gününde havanın nasıl olacağını araştırıyor. Hava durumu için gözlerin çevrildiği Meteoroloji'den beklenen haber geldi. Son dakika bilgisine göre 23 Ağustos için başta İstanbul olmak üzere birçok ilde sağanak yağış uyarısı yapıldı. İşte Meteoroloji'nin yayınladığı o rapor ve 23 Ağustos yurt genelinde hava durumu tahmini.

    İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 23 Ağustos hava durumu

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu; Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimleri, Sinop, Tokat ve Sivas çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik beklenmiyor. Güney kesimlerde yer yer mevsim normalleri üzerinde, diğer yerlerde mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzey ve kuzeydoğu, Doğu Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    UYARILAR

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması beklendiğinden sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    KUVVETLİ RÜZGAR UYARISI: Rüzgarın; Marmara'nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi beklendiğinden yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Parçalı ve az bulutlu, kuzey kesimlerinin yer yer çok bulutlu, İstanbul, Çanakkale'nin doğu, Balıkesir'in kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın; bölgenin güneybatı kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    ÇANAKKALE °C, 32°C

    Parçalı bulutlu, doğu kesimleri yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    İSTANBUL °C, 29°C

    Parçalı ve çok bulutlu, sabah saatlerinde yerel olmak üzere sağanak yağışlı

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Parçalı bulutlu

    KOCAELİ °C, 31°C

    Parçalı bulutlu,

    EGE

    Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin parçalı bulutlugeçeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın Kuzey Ege kıyılarında kuzeydoğudan kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.

    A.KARAHİSAR °C, 32°C

    Parçalı bulutlu,

    İZMİR °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 36°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 38°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    ANTALYA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 33°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C

    Az bulutlu ve açık

        İÇ ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğusu zamanla parçalı ve çok bulutlu, Sivas çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ANKARA °C, 30°C

        Az bulutlu

        ESKİŞEHİR °C, 30°C

        Az bulutlu

        KONYA °C, 30°C

        Az bulutlu ve açık

        SİVAS °C, 29°C

        Parçalı zamanla çok bulutlu, öğleden sonra sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı yağışlı

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu, zamanla doğusunun yer yer çok bulutlu, Sinop çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ZONGULDAK °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta Karadeniz kıyıları, Doğu Karadeniz ile Tokat çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu ve Giresun çevrelerinde yerel olarak kuvvetli ve çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 30°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 26°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı bulutlu, kuzey kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 35°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ERZURUM °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 28°C

        Parçalı ve az bulutlu

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık, kuzey kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 40°C

        Parçalı bulutlu

        DİYARBAKIR °C, 40°C

        Parçalı bulutlu

        GAZİANTEP °C, 39°C

        Az bulutlu

        SİİRT °C, 39°C

        Parçalı bulutlu

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        Haberler Güncel İstanbul için sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış uyarısı! 23 Ağustos hava durumu
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