Giresun'un Dereli ilçesinde afetin izleri silindi: 216 konut ve 72 işyeri tamam

Giresun'da geçen yıl 22 Ağustos'ta, 5'i asker 11 kişinin hayatını kaybettiği, 19 binanın yıkıldığı, 361 yapının hasar gördüğü sel afetinden en çok etkilen Dereli ilçesinde afetin izleri silindi. Afetzedeler için ilçede yıkılan riskli yapıların yerine TOKİ bünyesinde inşa edilen 216 konut ve 72 iş yerinin yapımı da büyük oranda tamamlandı.

Yaraların sarılıp, hayatın normale döndüğü ilçede, afetin yıl dönümü yaklaşırken acılar da tazelendi. Sel kayıplarının hüznünün yaşandığı ilçede halk, aradan geçen 1 yıllık zamandaki değişimden memnun kaldıklarını söyledi.

DEVLET DESTEK ÇIKTI

Her şeyini sel suları ile kaybettiğini söyleyen Sinan Şahin, "Bir binanın çatısına çıkıp kendimi ancak kurtarabildim. Selin ardından devletimiz hep yanımızda oldu. Zarar gören esnafa konteynerler verildi, ödemeler yapıldı. Burada güzel şeyler yapıyorlar. İnanıyorum ki burası eskisinden çok daha güzel olacak" diye konuştu.

HÜZÜNLÜ VEDA

Sinop Ayancık Babaçay'da hasarlı binalar yıkıldı. Köy sakinlerinden Şeref Şahin, 35 yıllık anılarını, evlerini geride bıraktıklarını söyledi. Sel felaketi gecesi yaşadıklarını anlatan Şahin, "Çok zor bir gece oldu bizim için. Çoluk çocuk 9 kişi vardık evde. Şimdi ne yapacağımız, nereye gideceğimiz de tam belli değil. İnşallah sonu hayırlı olur" dedi.