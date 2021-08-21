Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 21.08.2021 07:25
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 21.08.2021 07:31
    ABONE OL

    Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı geldi

    Hava durumunu araştıran vatandaşlara Meteoroloji'den son dakika haberi geldi. Hafta sonu planı yapanlar, illerinde yağış olup olmayacağını araştırırken Meteoroloji'den yapılan açıklamada bazı bölgeler için sağanak ve kuvvetli yağış uyarısı dikkat çekti. Peki İstanbul, Ankara ve İzmir'de hava durumu nasıl olacak? Hangi illerde yağış var? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika bilgisine göre hava durumu.

    Meteoroloji’den kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin, Ordu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Samsun'un doğusu ve Hakkari'nin kuzeydoğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

    HAVA SICAKLIĞI: Önemli bir değişiklik olmayacağı tahmin ediliyor.

    RÜZGAR: Genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette eseceği tahmin ediliyor.

    KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması beklendiğinden meydana gelebilecek ani sel, su baskını, yıldırım, dolu yağışı, yağış anında kuvvetli rüzgar, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

    BÖLGELERİMİZDE HAVA

    MARMARA

    Az bulutlu ve açık, zamanla kuzeydoğu kesimlerinin parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

    ÇANAKKALE °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    İSTANBUL °C, 29°C

    Az bulutlu

    KIRKLARELİ °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    KOCAELİ °C, 31°C

    Az bulutlu

    EGE

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    A.KARAHİSAR °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    İZMİR °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    MANİSA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    MUĞLA °C, 35°C

    Az bulutlu ve açık

    AKDENİZ

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ADANA °C, 37°C

    Az bulutlu

    ANTALYA °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    HATAY °C, 37°C

    Az bulutlu ve açık

    ISPARTA °C, 34°C

    Az bulutlu

    İÇ ANADOLU

    Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

    ANKARA °C, 31°C

    Az bulutlu ve açık

    ESKİŞEHİR °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

    KONYA °C, 32°C

    Az bulutlu ve açık

    SİVAS °C, 30°C

    Az bulutlu ve açık

        BATI KARADENİZ

        Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

        BOLU °C, 27°C

        Parçalı ve az bulutlu

        DÜZCE °C, 30°C

        Parçalı ve az bulutlu

        SİNOP °C, 27°C

        Parçalı bulutlu

        ZONGULDAK °C, 26°C

        Parçalı ve az bulutlu

        ORTA ve DOĞU KARADENİZ

        Parçalı ve çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları, Artvin ve Ordu çevreleri ile Samsun'un doğusunun yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Trabzon'un doğusu, Rize ve Artvin kıyılarında yerel olarak kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-50 yer yer 100 kg/m2) olması bekleniyor.

        AMASYA °C, 31°C

        Parçalı bulutlu

        RİZE °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        SAMSUN °C, 27°C

        Parçalı ve çok bulutlu, doğusu yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        TRABZON °C, 25°C

        Parçalı ve çok bulutlu, sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların doğusunda yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.

        DOĞU ANADOLU

        Parçalı ve az bulutlu, doğu kesimlerinin yer yer çok bulutlu, Erzurum, Kars, Ardahan, Ağrı, Iğdır ve Van çevreleri ile Hakkari'nin kuzeydoğu kesimlerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

        ELAZIĞ °C, 35°C

        Az bulutlu

        ERZURUM °C, 28°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        KARS °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        VAN °C, 27°C

        Parçalı yer yer çok bulutlu, öğle saatlerinden sonra yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı

        GÜNEYDOĞU ANADOLU

        Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

        ADIYAMAN °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        DİYARBAKIR °C, 39°C

        Az bulutlu ve açık

        GAZİANTEP °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        SİİRT °C, 37°C

        Az bulutlu ve açık

        TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sosyal medya için video çekerken canından oldu!
        Haberler Güncel Hafta sonu planı yapanlar dikkat! Meteoroloji'den kuvvetli ve sağanak yağış uyarısı geldi
            SON DAKİKA