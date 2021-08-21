4. doz aşı kimlere yapılacak? Biontech Sinovac 4. doz aşı yapılıyor mu?

4. doz aşı yapılıyor mu? 4. doz aşı kimlere yapılacak? 2 doz Biontech veya 3 doz Sinovac aşılamasını yapanlar için gözler dördüncü doz aşıya çevrildi. Dört doz aşının gerekip gerekmediği ise gündemde yerini alan konulardan birisi oldu. Arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar, 4. doz aşı yapılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!
4. DOZ AŞI YAPILIYOR MU?
Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.
Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.