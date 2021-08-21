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    • 21.08.2021 15:52
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    4. doz aşı kimlere yapılacak? Biontech Sinovac 4. doz aşı yapılıyor mu?

    4. doz aşı kimlere yapılacak? 4. doz aşı yapılıyor mu? 3 doz aşı uygulamasının ardından gözler 4. doz aşıya çevrildi. Aşılama çalışmaları tüm hızıyla sürerken, 2 doz aşı tamamlayan vatandaşların da yeni doz aşıları yapılıyor. 4. doz aşı hakkında net bilgiler veren Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimselerin aşılamasının nasıl olacağını açıkladı. Peki; 4. doz aşı yapılıyor mu? İşte detaylar!

    takvim.com.tr
    4. doz aşı kimlere yapılacak? Biontech Sinovac 4. doz aşı yapılıyor mu?

    4. doz aşı yapılıyor mu? 4. doz aşı kimlere yapılacak? 2 doz Biontech veya 3 doz Sinovac aşılamasını yapanlar için gözler dördüncü doz aşıya çevrildi. Dört doz aşının gerekip gerekmediği ise gündemde yerini alan konulardan birisi oldu. Arama motorlarında araştırma yapan vatandaşlar, 4. doz aşı yapılıyor mu sorusuna yanıt arıyor. İşte merak edilen sorunun yanıtı!

    4. DOZ AŞI YAPILIYOR MU?

    Ayrıca, yurt dışına çıkışlarda bazı ülkeler tarafından iki doz BioNTech aşısı istenmesi nedeniyle, iki doz Sinovac ve bir doz BioNTech yaptıranlara dördüncü doz aşı hakkı tanımlandı.Bu kapsamdaki kişilerden isteyenler dördüncü doz aşılarını yaptırabilecek.

    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bazı ülkelere girişte sadece belirli aşı türlerinin kabul edildiğini hatırlattı.

    Bakan Koca, "İlgili ülke düzenlemelerine uymak üzere 2 doz mRNA aşısı olmayı talep eden kişiler için özel bir düzenleme yapılmıştır. Özel seyahat için talep edilmesi dışında ek bir aşı gerekliliği yoktur. Bugün itibarıyla 2 doz mRNA aşısı ya da 3 doz inaktif aşı olmuş kimsenin ek bir doz aşı olmasını gerektiren bir durum söz konusu değildir. Böyle bir tıbbi gereklilik de kesinlikle yoktur." ifadelerini kullandı.

        AŞI RANDEVUSU NASIL ALINIR?

        Aşılama programı kapsamında sırası gelen ve kriterlere uyan vatandaşlar, e-Nabız sistemi üzerinden "Covid-19 aşı durumunu sorgula" sekmesi altından bunu kolaylıkla öğrenebilir ya da aralarında boşluk bırakarak AŞI, T.C. Kimlik Numarası ve T.C. Kimlik Seri Numarasının son 4 hanesini 2023'e kısa mesaj atarak aşı uygunluk durumlarını öğrenebilirler.

        Bu aşamanın ardından aşı onam formuna hem e-Nabız'dan hem gelen kısa mesaj ile erişebiliyor. Eğer vatandaş aşı grubunda yer alıyor ise, aşı randevusunu; e-Nabız üzerinden Merkezi Hekim Randevu Sistemine (MHRS) bağlanarak ya da MHRS mobil uygulamalarını kullanarak ve ALO182 hattını arayarak alabiliyor. Tüm randevu bilgileri hem e-Nabız'da hem de vatandaşların cep telefonuna gelen kısa mesajda yer alıyor.

        NE ZAMAN AŞI OLACAĞIM?

        Corana virüsü için aşı sıranızın gelip-gelmediğini e-Nabız üzerinden öğrenebilirsiniz. e-nabız sayfası üzerinde "KEŞFET" bölümünde yer alan "AŞI TAKVİMİ" içerisinde yer alan "COVİD-19 AŞISI" kısmına tıklayınız. Eğer aşı için hakkınız bulunuyorsa MHRS sistemi üzerinde randevu alabilirsiniz.

        Eğer "COVID-19 pandemik aşılaması için belirlenen öncelikli grupta değilsiniz. Aşılama için Bakanlığımızın belirlediği öncelik sıralaması göz önünde bulundurularak durumunuz günlük değerlendirmelerle güncellenebilecektir. Sağlık çalışanı iseniz, çalıştığınız kuruma başvurarak bilgilerinizin güncellenmesini sağlayınız." yazısı yer alıyorsa ise sıranız henüz gelmemiştir.
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        Haberler Güncel 4. doz aşı kimlere yapılacak? Biontech Sinovac 4. doz aşı yapılıyor mu?
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