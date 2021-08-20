Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte nöbetçi noterlerin yeniden hizmete başlayıp başlamadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki hafta sonları hizmet veriyorlar mı, çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...