Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte nöbetçi noterlerin yeniden hizmete başlayıp başlamadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki hafta sonları hizmet veriyorlar mı, çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...
21-22 AĞUSTOS HAFTA SONU NOTERLER AÇIK MI?
Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, yeniden hizmet vermeye başladı.Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.
Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.
NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ
NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?
Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
Şirket sözleşmesi,
Evlenme sözleşmesi,
Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
Zilyetlik devri sözleşmesi,
Miras taksimi G. menkul,
Hibe vaadi sözleşmesi,
Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),