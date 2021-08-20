Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 20.08.2021 21:12
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 20.08.2021 21:19
    ABONE OL

    Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

    Son mesai bitiminin ardından işlemlerini henüz halledememiş olan vatandaşlar tarafından Noterler hafta sonu açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. En çok ziyaret edilen resmi kurumlardan biri olan noterler pandemi sürecinde sokağa çıkma yasağı uygulanırken hafta sonu kapalı oluyor ve nöbetçi noterlerin hizmetleri de geçici süre ile durmuştu. Peki güncel durum nedir? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…

    takvim.com.tr
    Noterler hafta sonu açık mı?

    Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Sorgulamaları tüm illerden vatandaşlar tarafından sıklıkla yapılıyor. Sokağa çıkma yasağının sona ermesiyle birlikte nöbetçi noterlerin yeniden hizmete başlayıp başlamadığı merak edilenler arasında yer alıyor. Peki hafta sonları hizmet veriyorlar mı, çalışma saatleri nedir? İşte detaylar...

    21-22 AĞUSTOS HAFTA SONU NOTERLER AÇIK MI?

    Adalet Bakanlığı'nın internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Kovid-19 nedeniyle 17 Mart 2020'de hizmetlerine ara veren nöbetçi noterlikler, yeniden hizmet vermeye başladı.Hafta sonları saat 10.00-16.00 saatlerinde açık olacak nöbetçi noterliklerde, salgın tedbirleri de uygulanacak.

    Nöbetçi noterlikler, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesinden öğrenilebilecek.

    NÖBETÇİ NOTER SORGULAMAK İÇİN TIKLAYINIZ

    NOTERDE HANGİ İŞLEMLER YAPILIR?

    Noterde yapılan işlemlerin bazılarını şu şekilde sıralayabiliriz:
    Şirket sözleşmesi,
    Evlenme sözleşmesi,
    Gayrimenkul satış vaadi sözleşmesi,
    Zilyetlik devri sözleşmesi,
    Miras taksimi G. menkul,
    Hibe vaadi sözleşmesi,
    Medeni Kanunun 748. maddesine müstenit sükna hakkı sözleşmesi,
    Kaydı hayat ile irat bağlanması sözleşmesi (Borçlar Kanunu 507),
    Ölünceye kadar bakma sözleşmesi, (Borçlar Kanunu 511),

        Mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış sözleşmesi,
        Kira sözleşmesi,
        Menkul mallarda hibe sözleşmesi,
        Taksim ve ifraz sözleşmesi,
        Evlat edinme sözleşmesi,

        Temlik,Taahhütname,
        Kefaletname,
        Vasiyetname,
        Vakıf senedi,
        Aile vakfı senedi,
        Tanıma senedi,
        Muvafakatname,

        Sulhname,
        Yeddiemin senedi,
        Rehin senedi,
        Borç senedi,
        Fesihname,
        İbraname,
        Beyanname,
        Şahadetname,
        Piyango - Kur'a ve toplantı tutanağı,
        İfade tutanağı,
        Tespit tutanağı,
        Vekaletname,



        Defter onaylanması,
        Çevirme,
        Örnek çıkartma,
        İmza sirküleri,
        Protesto işleri,
        İhbar - ihtarname işleri ve tebliği,
        Tescil
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        CHP’li Oğuz Kaan Salıcı’dan Millet İttifakı’ndaki adaylık krizini tırmandıracak ’Kılıçdaroğlu’ çıkışı!
        Haberler Güncel Noterler hafta sonu açık mı? 21-22 Ağustos Cumartesi ve Pazar noterler hizmet veriyor mu? Çalışma saatleri…
            SON DAKİKA