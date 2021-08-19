Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak?

YANGIN BÖLGELERİNDEKİ DURUM KABİNE GÜNDEMİNDE

Antalya Manavgat ile sembolleşen ancak birçok il ve ilçede 13 gün kadar devam eden yangınlar ve sonrasında atılacak adımlarla ilgili de kabine toplantısında bir değerlendirme yapılacak. Konuyla ilgili çalışmaların son durumuna dair Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a detaylı bir sunum gerçekleştirilecek.

SEL BÖLGESİNDE AFET YÖNETİMİ MASADA

Masadaki en kritik başlıklardan birisi de Kastamonu, Sinop ve Bartın'ı ağır olmak üzere Batı Karadeniz'i vuran sel felaketleri ve bu alanda yaraların sarılmasına yönelik çalışmalar olacak. Afet bölgesindeki son gelişmeler ele alınarak Başkan Erdoğan'a sunum yapılması bekleniyor.