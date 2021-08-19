Bu hafta pazartesi günü yapılması planlanan Kabine Toplantısı ertelenmişti. Milyonların beklediği toplantıda Türkiye'nin son günlerde yaşadığı yangın ve sel felaketleri de masada olacak. Kritik kabine kararlarını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak. Peki, Kabine Toplantısı bugün mü? Kabine Toplantısı ne zaman, saat kaçta yapılacak? Başkan Erdoğan ne zaman açıklama yapacak? İşte son gelişmeler...
KABİNE TOPLANTISI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA YAPILACAK?
Cumhurbaşkanlığı kabinesi bugün Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde toplanacak. Toplantıda yeni tip koronavirüs salgınındaki vaka artışı ve aşılamada son durum değerlendirilecek.
Yeni kısıtlamaların gelip gelmeyeceği de toplantıda netlik kazanacak. Türkiye'nin son günlerde yaşadığı yangın ve sel felaketleri de masada olacak. Kritik kabine kararlarını toplantı sonrası Başkan Erdoğan açıklayacak.
Kritik toplantının ardından Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklama yapması bekleniyor.2 Ağustos ve 16 Ağustos'ta yapılması planlanan Kabine toplantısı Türkiye'nin kıyılarında yaşanan orman yangınları ve Batı Karadeniz'i vuran sel felaketi nedeniyle ertelenmişti.
Çarşamba akşamı bir televizyon programına katılan Başkan Recep Tayyip Erdoğan Kabine'nin bugün toplanacağını açıkladı. Saat 13.30'da başlayacağı açıklanan toplantıdan önemli kararların çıkması bekleniyor.
ANA GÜNDEM MADDESİ KORONAVİRÜSLE MÜCADELE
Kabinenin ana gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak toplantıda yeni tedbirlerin alınıp alınmayacağına karar verilmesi bekleniyor.