SON DAKİKA: Sağlık Bakanlığı 18 Ağustos 2021 koronavirüs vaka vefat ve aşı tablosunu paylaştı! İşte son durum

Türkiye'de son 24 saatte 295 bin 206 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 944 kişinin testi pozitif çıktı, 168 kişi hayatını kaybetti.

"AŞILAMA ARTTIKÇA VAKA SAYISI AZALACAK"

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da bir kez daha açık ve net bir şekilde aşılamaya dikkat çekti ve "Aşılanma oranı arttıkça ve tedbirlere uydukça yeni vaka sayısı da azalacak. Yarın bugünden daha güvenli olacak." ifadelerini kullandı.

17 AĞUSTOS 2021 KORONAVİRÜS TABLOSU