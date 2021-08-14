Sarı kazık devam ediyor! Taksim'den Maçka'ya 200 lira istedi









"TAKSİCİ PROBLEMİ ÇOK YAŞANIYOR"

Gelin ve damadın tercümanı Feride Yıldız "Gelin ve damat Taksim'den taksiye binmiş. Önce 60 lira demiş. Taksiden inerken de 200 lira istemiş. Damat, 100 lira verdi. Taksici, 30 lira para üstü verdi. Siz müdahale edince, 40 lira daha verdi. Taksici problemi misafirlerim çok yaşıyorlar. Mesela, bizle dolar üzerinden anlaşıyorlar. Hatta bir misafirimiz anlattı; takside çantasından 200 dolar alınmış. Böyle şeyler yabancılara çok oluyor" dedi.