Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Fazileti, duası…

EVVABİN NAMAZI FAZİLETİ

Evvabin namazı kılmanın fazileti konusunda Peygamberimiz sallallâhu aleyhi ve sellem efendimiz şunları buyurmuştur. Peygamberimiz akşam namazını kıldıktan hemen sonra hiç konuşulmadan kılınacak 6 rekât namazın sevabının çok olacağını belirtmiştir. Hatta bu sevabın 12 yıllık bir ibadete eşit olacağını buyurmuştur.

Peygamberimiz akşam namazını müteakip beklenmeden 6 rekât namaz kılan kişinin evvabin olarak değerlendirileceğini buyurmuştur. Diğer bir anlamda günah işlerler işlemez hemen ardından tövbe edenler gibi değerlendirileceğini belirtmiştir.