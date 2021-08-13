Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Fazileti, duası…

Evvabin namazı nasıl kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır, ne zaman kılınır? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Müslüman alemi farz olanların yanı sıra nafile namazlarına da önem veriyor ve doğru bir şekilde kılmak istiyor. Peki evvabin namazı fazileti ve duası nedir? İşte merak edilen tüm bilgiler…
EVVABİN NAMAZI NASIL KILINIR?
Evvab kelime anlamı olarak "sığınan, tövbe eden" anlamına gelmektedir. Evvabin ise bu kelimenin çoğuludur. İstiğfar ederek ve tövbe ederek Allah'a çokça yönelmekte olan kişi anlamına gelir. Evvabin namazı 6 rekat olan ve akşam namazının ardından 1,2 ya da 3 selam verilerek kılınır. Ammar b. Yasir isimli sahabenin rivayet ettiği hadise göre " Kim akşam namazının ardından 6 rekat namaz kılarsa günahları deniz köpüğü kadar olsa da Allah o kişinin günahlarını affeder." Akşam namazının ardından iki rekatla, altı rekat arasında kılınır.
KAÇ REKATTIR?
Evvabin Namazı farz olan akşam namazının kılınmasının hemen ardından kılınan namazdır. İki rekat, dört rekat ya da altı rekat olarak kılınan namazdır. Hanefi mezhebinde evvabin namazının iki rekat, dört rekat ya da altı rekat olarak kılınmasının yanı sıra çok selam verilerek kılınmasının daha faziletli olduğu söylenmektedir. Bazı kişiler bu görüşe karşı çıkarak altı rekatlık namazın bütününün bir selamla kılınmasının, çok selam vererek kılınmasından daha da faziletli olacağı söylenmiştir. Bu durum değişse de nafile namazlar her türü faziletlidir.