YKS Türkiye birincisi Necati Kaan Şahin neden öldü? Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında?

Gündemde yoğun bir şekilde, Necati Kaan Şahin kimdir? Sorusu araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birinciliği olan Necati Kaan Şahin hakkında acı haber geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde hayatını kaybeden YKS Türkiye birincisi Şahin hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen Necati Kaan Şahin'in ölümündeki acı detay ise herkesi derin bir yasa boğdu. Peki, Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında? YKS Türkiye 1'incisi Necati Kaan Şahin neden öldü? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
NECATİ KAAN ŞAHİN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?
Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin'in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.
Kaza, saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.
YKS'de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin'in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.