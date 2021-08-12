Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 13.08.2021 11:02
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 13.08.2021 11:03
    ABONE OL

    YKS Türkiye birincisi Necati Kaan Şahin neden öldü? Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında?

    Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında? Sorusu vatandaşlar tarafından merak edilip araştırılmaya başlandı. Çanakkale'nin Biga ilçesinde hayatını kaybeden YKS Türkiye 1'incisi Necati Kaan Şahin hakkında araştırmalar hız kazandı. Şahin'in ölümündeki acı detay ise herkesi hüzünlendirdi. Peki, Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında? YKS Türkiye 1'incisi Necati Kaan Şahin neden öldü? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    YKS Türkiye birincisi Necati Kaan Şahin neden öldü?

    Gündemde yoğun bir şekilde, Necati Kaan Şahin kimdir? Sorusu araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birinciliği olan Necati Kaan Şahin hakkında acı haber geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde hayatını kaybeden YKS Türkiye birincisi Şahin hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen Necati Kaan Şahin'in ölümündeki acı detay ise herkesi derin bir yasa boğdu. Peki, Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında? YKS Türkiye 1'incisi Necati Kaan Şahin neden öldü? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    NECATİ KAAN ŞAHİN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

    Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin'in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

    Kaza, saat 02.00 sıralarında Biga-Bandırma karayolu Şakirbey Kavşağı'nda meydana geldi. M.A.Ş. (24) yönetimindeki 17 ACH 528 otomobil, kavşakta Necati Kaan Şahin yönetimindeki motosiklete çarptı. Kazada Şahin yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ambulansla Biga Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Necati Kaan Şahin, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

    Kazanın ardından otomobili bırakıp kaçmaya çalışan M.A.Ş., bekçiler tarafından yakalandı. Gözaltına alınan, 135 promil alkollü olduğu tespit edilen M.A.Ş., Biga İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

    YKS'de yüksek bir puan alan Necati Kaan Şahin'in doktor olmak istediği, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.

        SEL FELAKETİ NEDENİYLE DEDESİNE HABER VERİLEMEDİ

        Babasının iş durumu nedeniyle Çanakkale'de yaşadıkları öğrenilen Şahin ailesi, tamamlanan cenaze işlemleri sonrasında doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen oğulları Necati Kaan Şahin'nin cenazesini teslim aldı. Aile, cenazeyi daha önce oturdukları ve aile büyüklerinin oturmaya devam ettiği Kocaeli'nde toprağa vermeye karar verdi.

        Ancak Necati Kaan Şahin'in Gebze'de ikamet eden ve kendisi ile aynı ismi taşıyan dedesi ve diğer yakınlarının memleketleri Sinop'ta köyde bulunduğu, bölgede yaşanan sel felaketi nedeniyle olaydan haberlerinin olmadığı ve ulaşım sıkıntısı nedeniyle kendilerine henüz haber verilemediği öğrenildi.

        İKİNDİ NAMAZINDA TOPRAĞA VERİLECEK

        Aile yakınlarının Şahin'in dedesinin kalp rahatsızlığı bulunması nedeniyle kendisine telefonla da haber vermediği, bu nedenle bir yandan cenazeyi Kocaeli'ne getirirken, diğer yandan da sel bölgesinde bulunan dedeye ulaşmaya çalıştıkları öğrenildi.

        Necati Kaan Şahin'in cenazesi Kocaeli Gebze İlçesi Beylikbağı Şeyh Şamil Camiinde kılınacak olan ikindi namazı sonrası Gebze'de toprağa verilecek.
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Sel felaketinde can kaybı yükseldi
        Haberler Güncel YKS Türkiye birincisi Necati Kaan Şahin neden öldü? Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında?
            SON DAKİKA