YKS Türkiye birincisi Necati Kaan Şahin neden öldü? Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında?

Gündemde yoğun bir şekilde, Necati Kaan Şahin kimdir? Sorusu araştırılmaya başlandı. Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda Türkiye birinciliği olan Necati Kaan Şahin hakkında acı haber geldi. Çanakkale'nin Biga ilçesinde hayatını kaybeden YKS Türkiye birincisi Şahin hakkında vatandaşlar araştırmalara başladı. Doktor olma hayalleri kuran ve tercihlerini de bu yönde kullandığı öğrenilen Necati Kaan Şahin'in ölümündeki acı detay ise herkesi derin bir yasa boğdu. Peki, Necati Kaan Şahin kimdir, kaç yaşında? YKS Türkiye 1'incisi Necati Kaan Şahin neden öldü? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

NECATİ KAAN ŞAHİN KİMDİR, NEDEN ÖLDÜ?

Çanakkale'nin Biga ilçesinde alkollü sürücünün kullandığı otomobilin çarptığı motosikletin sürücüsü Necati Kaan Şahin (20), yaşamını yitirdi. Doktor olma hayali kuran Şahin'in girdiği Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nda (YKS) yüksek bir puan aldığı, tercihlerini de bu yönde yaptığı belirtildi.