Afganistan'dan çekilmekle, ABD, tarihinin en büyük strateji hatasını yaptığı belirtiliyor. İran ve Çin ile Rusların nüfuz bölgesinin tam ortasındaki bir ülkeyi terk etmek, ayrıca Pakistan gibi bir bölgesel gücü Çin'in kucağına itmek telafisi mümkün olmayan siyasi hatalar. Böyle bir tercihin mantığını izah etmek de mümkün değil. Ancak ABD yönetimlerinin iç siyasi kaygılarının Hollywood filmlerinde sıklıkla geçen 'Afganistan'da savaşmış olmak' algısıyla güçlendiği ifade edilebilir. ABD'nin devlet içi ve uluslararası politika çelişkilerinin son raddeye ulaştığı bu dönemde böyle bir karar da sürpriz değil. NATO ise aslında ABD'nin hatalarını düzelten ve maliyeti paylaşan bir örgüt haline geldi. ABD'nin çekilmesi doğal olarak NATO'yu da Afganistan'dan çıkarttı. Ancak ABD'nin 20 yıl içinde Afganistan'ı barışa ve refaha ulaştıramaması ve 2001 işgalinde belirlenen hedeflere ulaşamamasının aslî nedeni Afgan halkı ile etkileşim yerine güç kullanmaya odaklanmış olması.

ÇİN VE RUSYA TALİBAN'DAN ÇEKİNİYOR

-Taliban'ı hangi ülkeler destekliyor?

Taliban sadece Katar'da bir temsilcilik bulundurdu ve bu temsilcilik ABD için bir diplomasi kapısı haline geldi. Obama yönetiminin 2009 yılında kuvvet azaltma ve çekilmeye yönelik açıklaması ile Doha görüşmelerinde uzlaşıya varılması Taliban'a yönelik bakış açılarını dönüştürdü.

Ülkelere, bahse konu dönüşüm çerçevesinde genel olarak bakmak gerekir. Taliban'a destek verdiği iddialarıyla hep eleştiriye maruz kalan Pakistan halen net bir şekilde Taliban'la ilişkisini reddediyor. Nitekim Pakistan Taliban'ı Pakistan'da da etkili saldırılar düzenleyebiliyor. İran, Şii kökenli Hazaralara yönelik geçmiş katliamlar nedeniyle Taliban'a karşı net tutum almış durumda. Ayrıca Suriye'de varlık gösteren Şii Hazaraların Fatımiyun tugayını Taliban'a karşı savaşmak için Afganistan'a gönderme niyetleri var. Ruslar Taliban'a geçmişte siyasi mesajlar ilettiler ancak Sovyet dönemi travma halâ zihinlerinde. Çin'in durumu ise farklı. Çin, Den Xiaping'in 'içişlerine karışmama', 'süper güç olmak için zamana oynama' ve 'Bir fare yakaladığı sürece beyaz veya siyah kedi farkı yoktur' şiarlarıyla hareket ediyor. Taliban ile bu nedenle geçtiğimiz hafta Pekin'de devlet töreniyle görüşme yaptılar. Aslî çekincesiyse Doğu Türkistan'daki Uygur Türklerinin Taliban'ın fikirlerinden ve mücadelesinden etkilenmesi. Bu nedenle potansiyel tehdidi yanlarına çekmeye çalıştılar. Ayrıca Suriye'de Rejim ve İran ile mücadele eden Türkistan İslam Partisi'nin Taliban yönetiminde olabilecek Afganistan üzerinden Çin'e gelmesi en büyük korkuları. Bu nedenle Taliban'a arka çıkmaya ve muhtemel sorunu yönetmeye çalışıyorlar. Ayrıca ABD'nin Çin 80 km. uzunluğunda Afgan – Çin hududundan uzaklaşması itiraz edilemeyecek bir husus.

AFGANİSTAN YÖNETİMİ İLE TALİBAN BARIŞI GİDEREK ZORLAŞIYOR

-Afganistan yönetimi ile Taliban arasında bir anlaşma ihtimali kalmadı mı?

Askerî üstünlük uzlaşı çabasına uzak olan tarafı belirleyecektir. Halen Taliban kendisini muzaffer olarak telakki etmekte. Bu nedenle 'kukla' olarak nitelendirdiği Afgan hükümetiyle uzlaşıya sıcak bakmıyor. Doha'da yapılmış olan ve yapılacak görüşmelerde Taliban, Afgan hükümetiyle doğrudan görüşecek ancak halen böyle bir olasılık mümkün görünmüyor. Eski Savunma bakanı Yardımcısı Tamim Assey'in ifade ettiği gibi, Afgan Hükümeti ancak askerî başarılar elde ederse Taliban siyasi bir uzlaşıya yakınlaşabilir.

TALİBAN'IN KABİL'İ ELE GEÇİRMESİ UZUN SÜREBİLİR

-Taliban'ın Afganistan yönetimini tamamen ele geçirmesi gibi bir ihtimal olabilir mi?