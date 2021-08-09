Erzurum'da 4 gün önce selde kaybolan işçi çamurda aranıyor!

Tahminlerimize göre kuvvetle muhtemel şu an tünelin içerisinde. Henüz bitmemiş ve eğimi çok fazla olan bir tünel. İki işçiden bir tanesi sele rağmen kurtulabiliyor. Hem çalışanlar hem de jandarmamız onu güvenli bölgeye çıkarabildiler. Ancak içeride kalan bir kardeşimiz var. Onu bulmaya gayret ediyoruz. Suyu tahliye ediyoruz. İş makinaları içeriye girdi. Selden dolayı sadece su değil balçık, moloz, taş yığınlarıyla dolmuş vaziyette. Umuyoruz ki hayattadır. Hayatta olduğunu ümit ederek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz"

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