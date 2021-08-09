Erzurum'da 4 gün önce selde kaybolan işçi çamurda aranıyor!

İhbar üzerine bölgeye sevk edilen Jandarma Sualtı Arama ve Kurtarma (SAK), AFAD ve JAK ekipleri, Aksöyek için arama çalışması başlattı. Çamur, balçık ve kayalarla dolu tünelin suyunu boşaltan ekipler, Mustafa Aksöyek'e şu ana kadar ulaşamadı.
Tünelde yer yer 2 metreyi bulan çamura girerek milim milim ilerleyen ekipler, Aksöyek'in bulunması için yoğun mücadele veriyor. Saatlerce çamurun içinde Aksöyek'i arayan kurtarma ekibi, değişim sırasında tünelin önünden akan dere atağına girip birbirlerini yıkayarak çamurlardan arınıyor. Bir süre dinlenen ekip daha sonra yeniden çamura giriyor.