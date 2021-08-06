PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kargo şirketleri yoğun işletmelerden biri ve vatandaşlar gönderi yollamak, almak için sıklıkla ziyaret ediyor. Adrese teslim durumları da kolaylık sağlıyor. Peki PTT kargo hafta sonu, Cumartesi hizmet veriyor mu?
PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021
PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet vermeye devam eder.
PTT KARGO CUMARTESİ, HAFTA SONU DAĞITIM YAPIYOR MU?
PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.
PTT KARGO HAKKI
Posta sektörünün üst kurulu BTK tarafından dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda her türlü önlem alınarak bütün gönderi türlerine ait dağıtım hizmetlerimiz verilmektedir. Kayıtlı gönderilerin tesliminde ise temassız teslim modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışmaktadır. Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.