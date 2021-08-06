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    • 06.08.2021 10:00
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    PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir?

    Tüm illerden vatandaş haftanın son iş gününde PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? Sorusunun yanıtını merak ediyor. Gönderi bekleyen ya da yollamış olanlar hafta sonu yerine ulaşıp ulaşmayacağını Pazartesi’ne mi kalacağını sorgular oldu. Peki PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir? Posta ve Telgraf Teşkilatı (PTT) kargo hakkında merak edilen bilgiler…

    takvim.com.tr
    PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu?

    PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılır oldu. Kargo şirketleri yoğun işletmelerden biri ve vatandaşlar gönderi yollamak, almak için sıklıkla ziyaret ediyor. Adrese teslim durumları da kolaylık sağlıyor. Peki PTT kargo hafta sonu, Cumartesi hizmet veriyor mu?

    PTT KARGO ÇALIŞMA SAATLERİ 2021

    PTT Kargo çalışma saatleri hafta içi her gün sabah tam 08.30'da başlar ve 12.30'a kadar devam eder. Bu saatten sonra ise bir saatlik bir mola veren Kargo daha sonra öğlen 13.30'da mesaiye başlar. Kapanış saati olan 17.30'a kadar hizmet vermeye devam eder.

    PTT KARGO CUMARTESİ, HAFTA SONU DAĞITIM YAPIYOR MU?

    PTT Kargo genel müdürlükleri hafta sonu sadece Cumartesi günü de hizmet vermektedir. Genel itibariyle bu müdürlüklerin çalışma saati 09:00 ile 19:30 arasıdır ve öğle tatili bulunmaz. Ancak kargolarınız dağıtıma çıkmamakla birlikte, şayet şubeye teslimatı yapılmış ise bizzat gidip kendiniz teslim alabilirsiniz. Harici olarak diğer PTT kargo şubeleri hafta sonu hizmet vermezler.

    PTT KARGO HAKKI

    Posta sektörünün üst kurulu BTK tarafından dağıtım hizmetlerinin aksamadan yürütülmesi yönündeki talimatı doğrultusunda her türlü önlem alınarak bütün gönderi türlerine ait dağıtım hizmetlerimiz verilmektedir. Kayıtlı gönderilerin tesliminde ise temassız teslim modeli geliştirilerek uygulamaya konulmuştur. PTT Kargo hafta içi ve cumartesi günleri çalışmaktadır. Pazar günü ve resmi tatillerde hizmet vermemektedir.

        Yurt dışından gelen gönderilerin dağıtımı eskiden olduğu gibi devam etmekte olup, bazı ülkelerin hizmeti durdurması veya uçuş bulunmaması nedeniyle sadece bu ülkelere Turpex gönderisi hariç diğer posta gönderilerinin kabulü durdurulmuş daha sonra ülkelerin aldığı kararlar çerçevesinde yeniden hizmet verilmeye başlanmıştır.

        PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT Kargo çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır.

        PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır. Burada yaklaşık olarak 4250 üzeri şubeye denk gelmektedir. Bu şube sayısını her yıl fazlalaştıran PTT olmayan yerlerde de şube açarak PTT kargo hizmetlerini her yerde olmasını amaçlamaktadır.
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        Haberler Güncel PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir?
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