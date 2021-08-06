PTT kargo Cumartesi açık mı, gönderi dağıtımı yapıyor mu? PTT kargo hafta sonu, hafta içi çalışma saatleri nedir?

Yurt dışından gelen gönderilerin dağıtımı eskiden olduğu gibi devam etmekte olup, bazı ülkelerin hizmeti durdurması veya uçuş bulunmaması nedeniyle sadece bu ülkelere Turpex gönderisi hariç diğer posta gönderilerinin kabulü durdurulmuş daha sonra ülkelerin aldığı kararlar çerçevesinde yeniden hizmet verilmeye başlanmıştır.

PTT Kargo, 3 Temmuz 2008 yılında PTT tarafından hizmete açılmış bir kargo taşımacılığı firmasıdır. Tüm Türkiye'de hizmet vermektedir. Kargoları ücretlendirirken uzaklığa göre ücret sunmadıkları için, alanında en ucuza hizmet veren firmalardandır. PTT Kargo dağıtım saatleri, PTT Kargo çalışma saatleriyle aynı olacak şekilde ayarlanmıştır. Buna göre PTT Kargo dağıtım saatleri de öğlen arası vermeyen şubeler için 08:30 ile 17:00 arasında; öğlen arası veren şubelerde ise 08:30 ile 16:30 arasındadır.

PTT kargonun 82 adet PTT başmüdürlüğü, 1019 merkez şube, 2729 adet alt şubesi ve 506 adet acentesi bulunmaktadır. Burada yaklaşık olarak 4250 üzeri şubeye denk gelmektedir. Bu şube sayısını her yıl fazlalaştıran PTT olmayan yerlerde de şube açarak PTT kargo hizmetlerini her yerde olmasını amaçlamaktadır.