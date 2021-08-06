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    • 06.08.2021 13:30
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    PATLAMA SESİ! İstanbul'da yangın var mı? Esenyurt yangın son dakika! İstanbul Esenyurt yangın nerede çıktı?

    İstanbul'da yangın var mı? İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen yangının ardından siyah dumanlar gökyüzünü kapladı. Esenyurt'ta bir lojistik firmasında çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor. 296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Patlamalar meydana gelirken yangın alanında bulunan TIR'lar boşaltılıyor...

    takvim.com.tr
    Patlama sesleri geliyor! Esenyurt yangın son dakika! İstanbul Esenyurt yangın nerede çıktı?

    İstanbul'da yangın var mı? Esenyurt yangın son dakika gelişmesi! Esenyurt yangın nerede çıktı? İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen ve gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan büyük bir yangın çıktı. İstanbul Esenyurt'ta, Akşemseddin Mahallesi'nde lojistik firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

    ESENYURT YANGIN NEREDE ÇIKTI?

    296. Sokak'taki bir lojistik firmasına ait iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

    Haber verilmesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi sürüyor.

    Patlamalar meydana gelirken yangın alanında bulunan TIR'lar boşaltılıyor...
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    Haberler Güncel PATLAMA SESİ! İstanbul'da yangın var mı? Esenyurt yangın son dakika! İstanbul Esenyurt yangın nerede çıktı?
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