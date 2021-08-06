PATLAMA SESİ! İstanbul'da yangın var mı? Esenyurt yangın son dakika! İstanbul Esenyurt yangın nerede çıktı?

İstanbul'da yangın var mı? Esenyurt yangın son dakika gelişmesi! Esenyurt yangın nerede çıktı? İstanbul Esenyurt'ta meydana gelen ve gökyüzünü siyah dumanlarla kaplayan büyük bir yangın çıktı. İstanbul Esenyurt'ta, Akşemseddin Mahallesi'nde lojistik firmasında yangın çıktı. İhbar üzerine olay yerine çevre ilçelerden de olmak üzere çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.