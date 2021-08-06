İstanbul’da hava neden sarı, turuncu oldu? İstanbul gökyüzü son dakika hava neden kapandı?

HAVA NEDEN KIRMIZI OLUR?

Her zaman olduğu gibi, mor ve mavi ışık en çok dağılır ve altlarındaki gökyüzünü aydınlatır. Gökyüzü kirlenmişse, atmosferde daha fazla parçacık bulunur, bu da daha kısa dalga renklerinin engellenmesi anlamına gelir ve bu da gökyüzünün daha da kırmızı görünmesine neden olur.

HAVA NEDEN TURUNCU OLUR?

Şehirden yansıyan ışınlar gökyüzüne yayılmakta ve bulutsuz bir havada atmosfere çıkmaktadırlar. Ancak bulutların olduğu bir gecede daha uzun dalga boylu olan kırmızı ve türevi renge sahip ışınlar bulutlardan geri yansımaktadır. Bu şekilde bulutlu bir gecede şehirlerin gökyüzü genel olarak kırmızı/turuncu renklere sahip olmaktadır.