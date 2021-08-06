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    • 06.08.2021 14:28
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    İstanbul’da hava neden sarı, turuncu oldu? İstanbul gökyüzü son dakika hava neden kapandı?

    İstanbul’da hava neden sarı, turuncu oldu? İstanbul gökyüzü son dakika hava neden kapandı? İstanbul’da havanın aniden sararmasıyla ve turuncu bir görüntü oluşmasıyla birlikte İstanbul’da hava neden sarı sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Aniden gelişen ve boğucu bir sıcağa neden olan hava durumuna ilişkin araştırma yapılıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul’da sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak.

    takvim.com.tr
    İstanbul’da hava neden sarı, turuncu oldu? İstanbul gökyüzü son dakika hava neden kapandı?

    İstanbul'da hava neden sarı? İstanbul hava neden kapandı? İstanbul'da havanın aniden sarı ve turuncu bir görüntü vermesiyle birlikte vatandaşlar Meteoroloji'den gelen verileri merak ediyor. İstanbul gökyüzü son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Peki; İstanbul'da hava neden sarı? İşte son bilgiler!

    İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?

    6 Ağustos Cuma gününde İstanbul'da bazı ilçelerde özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak ve sıcaklıklar artan nemle beraber 44 dereceye kadar ulaşacak.

    Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.

    HAVA NEDEN SARI OLUR?

    İzmir Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Orman yangınlarının neden olduğu atmosferik kirletici ve dumanın, güneyli hava akışlar ile bölgemize taşınacağından ve atmosferin optik parlaklığında düşüş yaşanacaktır" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Atmosferik kirlilik nedeniyle İstanbul'da da havanın sarardığı tahminler arasında.

        HAVA NEDEN KIRMIZI OLUR?

        Her zaman olduğu gibi, mor ve mavi ışık en çok dağılır ve altlarındaki gökyüzünü aydınlatır. Gökyüzü kirlenmişse, atmosferde daha fazla parçacık bulunur, bu da daha kısa dalga renklerinin engellenmesi anlamına gelir ve bu da gökyüzünün daha da kırmızı görünmesine neden olur.

        HAVA NEDEN TURUNCU OLUR?

        Şehirden yansıyan ışınlar gökyüzüne yayılmakta ve bulutsuz bir havada atmosfere çıkmaktadırlar. Ancak bulutların olduğu bir gecede daha uzun dalga boylu olan kırmızı ve türevi renge sahip ışınlar bulutlardan geri yansımaktadır. Bu şekilde bulutlu bir gecede şehirlerin gökyüzü genel olarak kırmızı/turuncu renklere sahip olmaktadır.
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