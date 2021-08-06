İstanbul’da hava neden sarı, turuncu oldu? İstanbul gökyüzü son dakika hava neden kapandı?

İstanbul'da hava neden sarı? İstanbul hava neden kapandı? İstanbul'da havanın aniden sarı ve turuncu bir görüntü vermesiyle birlikte vatandaşlar Meteoroloji'den gelen verileri merak ediyor. İstanbul gökyüzü son dakika gelişmesi gündeme oturdu. Peki; İstanbul'da hava neden sarı? İşte son bilgiler!
İSTANBUL HAVA DURUMU BUGÜN NASIL?
6 Ağustos Cuma gününde İstanbul'da bazı ilçelerde özellikle saat 15.00 ile 18.00 arası değim yerindeyse nefes almak bile zorlaşacak ve sıcaklıklar artan nemle beraber 44 dereceye kadar ulaşacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava tahminlerine göre; İstanbul'da bugün hava sıcaklığı saat 12.00'ye kadar 37 dereceyi görecek. Sıcaklık 12.00'den sonra düşecek ancak nem kademeli olarak artacak. 15.00 ila 18.00 saatleri arasında sıcaklık 34 dereceye düşecek ancak hissedilen sıcaklık 44 derece olacak.
HAVA NEDEN SARI OLUR?
İzmir Meteoroloji Genel Müdürlüğü, "Orman yangınlarının neden olduğu atmosferik kirletici ve dumanın, güneyli hava akışlar ile bölgemize taşınacağından ve atmosferin optik parlaklığında düşüş yaşanacaktır" şeklinde bir açıklamada bulunmuştu. Atmosferik kirlilik nedeniyle İstanbul'da da havanın sarardığı tahminler arasında.