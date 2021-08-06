Son dakika deprem haberi... AFAD, bugün saat 12:16'da, Ege Denizi'nde Datça Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.
Açıklamada "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 12.16'da ve 16,70 kilometre derinlikte gerçekleşti.
- Güncel
- 06.08.2021 12:43
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- Son Güncelleme:
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- 06.08.2021 12:48
Datça açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem! AFAD'dan son dakika açıklaması geldi
Son dakika haberi... AFAD'dan yapılan açıklamada saat 12:16'da, Ege Denizi'nde Datça Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiği belirtildi. Açıklamada "Geçmiş olsun Muğla. Datça ilçesi açıklarında meydana gelen deprem sonrası, an itibarıyla, olumsuz bir ihbarın bulunmadığı bilgisi alınmıştır." ifadelerine yer verildi.
Son dakika deprem haberi... AFAD, bugün saat 12:16'da, Ege Denizi'nde Datça Muğla açıklarında 4.2 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı.