Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    • Güncel
    • 06.08.2021 09:29
    •  - 
    • Son Güncelleme:
    •  
    • 06.08.2021 09:29
    ABONE OL

    Belgrad Ormanı açık mı? 7-8 Ağustos hafta sonu Belgrad Ormanı’na giriş yasak mı? Piknik serbest mi?

    Haftanın son iş gününde İstanbul’da yaşayan vatandaşlar gündemde sıklıkla Belgrad Ormanı açık mı? Sorusunun yanıtı araştırılır oldu. Birçok ilde peşpeşe çıkan yangınlar nedeniyle Türkiye’nin ciğeri yanıyor ve söndürme çalışmaları devam ediyor. Peki Belgrad Ormanı kapatıldı mı? Hafta sonu ailesiyle piknik yapmak isteyenler ise orman yangınlarından dolayı 7-8 Ağustos hafta sonu Belgrad Ormanı’na giriş yasak mı? Piknik serbest mi? Sorusuna cevap arıyor.

    takvim.com.tr
    Belgrad Ormanı açık mı?

    Belgrad Ormanı açık mı? 7-8 Ağustos hafta sonu Belgrad Ormanı'na giriş yasak mı? Piknik serbest mi? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. İstanbul'da hafta sonunu ailesi ile birlikte piknik yaparak geçirmek isteyen vatandaşlar, orman yangınlarından dolayı Belgrad Ormanı'nın da olası bir yangına karşı kapatılıp kapatılmadığı, piknik mangal yakılmadığı gibi soruları merak eder oldu. İşte yanıtı…

    BELGRAD ORMANI AÇIK MI? PİKNİK YAPILIYOR MU?

    Belgrad ormanı mesire alanlar açık.

    İstanbul Valiliği tarafından yapılan açıklamada "İstanbul ili sınırları içerisindeki ormanlık alanlara girişler, 30 Temmuz 2021-31 Ağustos 2021 tarihleri arasında, 6831 sayılı Orman Kanunu'nun 74. maddesi ve 5442 sayılı İl İdaresi Kanunu'nun 9. ve 66. maddeleri uyarınca yasaklanmıştır. İstanbul İl sınırları içerisinde tüm ormanlık sahalara yetkililerden başkasının girmesi kesinlikle yasaktır. Bu ormanlar çevresinde ve içinden geçen yollarda orman kenarında mola vermek ve piknik yapmak, mangal, semaver ve ateş yakmak yasaktır." ifadelerine yer verildi.

    Orman Yasasının 31 ve 32. Maddesi kapsamında olan köyler/mahalleler başta olmak üzere, orman içi, orman bitişiği ve ormanla ilişiği olmayan köyler/mahalleler de dahil olmak üzere anız, bağ-bahçe, zeytinlik ve tarla temizliğinden meydana gelen dalların ve her türlü bitki örtüsünün yakılması yasaklanmıştır.

    Orman alanı civarındaki tesislerle sanayi kuruluşları, orman alanlarını etkileyebilecek her türlü faaliyet nedeniyle oluşabilecek yangın riskine karşı, önleyici bütün tedbirleri eksiksiz alacaklardır.

    Enerji Nakil Hatlarının yapım ve bakımıyla ilgili kuruluşlar (BEDAŞ, AYEDAŞ ve TEİAŞ) hatların özellikle ormanlık alanlardan geçen bölmelerinde gerekli bakımları gerçekleştirecek, yangın riskine karşı her türlü tedbiri alarak, gerektiğinde enerji kesintisi uygulayacaklardır.

        Tüm belediyelerimiz, orman içi, orman kenarı ve bitişiğinde bulunan çöp toplama alanları çevresinde koruma bandı oluşturacak ve yangın riskine karşı gerekli iş makinelerini hazır bulunduracaklardır.

        İlçe Kaymakamlıklarımız ve Orman Bölge Müdürlüğü koordinasyonunda genel kolluk ve orman kolluğundan oluşturulan denetim ekipleri etkin bir şekilde gözetim ve denetim yapacaklardır.

        Gerekli hallerde ilçe kaymakamlarımızın emriyle tüm kamu ve özel sektör imkanları kullanılarak yangına karşı etkili müdahale edilmesi sağlanacaktır.

        Yukarda belirtilen karar ve önlemlere aykırı hareket edenler hakkında 6831 sayılı Orman Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve Kabahatler Kanunu uyarınca idari ve adli işlem yapılacaktır
        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

        GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
        Her vatandaş için 3 fidan!
        Haberler Güncel Belgrad Ormanı açık mı? 7-8 Ağustos hafta sonu Belgrad Ormanı’na giriş yasak mı? Piknik serbest mi?
            SON DAKİKA