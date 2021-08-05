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    • 06.08.2021 06:59
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    DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika: 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi!

    DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu gündemde sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Dün YKS üniversite tercih sürecinin başlamasıyla birlikte akıllara DGS sınavı geldi. Bu sene Dikey Geçiş Sınavı (DGS) 11 Temmuz tarihinde gerçekleştirildi. Sınavın ardından öğrenciler sabırsızlıkla DGS sınav sonuçlarının açıklanacağı günü bekliyor. Bilindiği üzere Dikey Geçiş Sınavı sayesinde öğrenciler, 2 yıllık eğitimlerini 4 yıla tamamlayabilme hakkı kazanıyor. Peki, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? İşte ÖSYM tarafından duyurulan DGS sınav sonuç tarihi!

    takvim.com.tr
    DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları bugün açıklanır mı?

    DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu hemen hemen her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS tercih sürecinin başlamasıyla DGS sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sınav sonuç tarihi belli oldu ancak ÖSYM bazı durumlarda belirtilen tarihten önce sonuçların erişime açabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aratıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

    DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.

    DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

    Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.

        DGS SONUÇLARININ BİLDİRİLMESİ

        Adaylar sınav sonuçlarını, T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden veya mobil uygulamalarından öğrenebileceklerdir. Adaylara sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternet sayfasında ilân edilen sonuç bilgileri adaylara tebliğ hükmündedir. Adayın sınav sonuç bilgisinde;

        a) Testin sayısal ve sözel bölümlerindeki doğru ve yanlış cevap sayıları

        b) Ön lisans başarı puanı

        c) 2021-DGS puanları (yerleştirmede kullanılabilecek puan türlerine uygun puanları) yazılı olacaktır. ÖSYM, adaylara yönelik sınav sonuç belgelerinin doğrulanmasını sağlamak üzere "Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi" işlemini hizmete sunmuştur. Bu amaçla kullanılmak üzere Sınav Sonuç Belgelerinin en alt kısmına, sistem tarafından rastgele üretilmiş bir "Sonuç Belgesi Kontrol Kodu" basılmaktadır. Söz konusu işleme https://sonuc.osym.gov.tr üzerinde Sonuç Belgesi Kontrol Sistemi sayfasından ulaşılmaktadır.

        2021 DGS KONTENJANLAR VE TABAN PUANLARI

        DGS 2021 kapsamında tercih yapacak adaylar tarafından merak edilen taban puanları ve tavan puanları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından açıklandı.

        DGS 2021 TAVAN VE TABAN PUANLARI İÇİN TIKLAYIN

        ÖSYM DGS 2021 KONTENJAN KILAVUZU YAYINLANDI!

        Tercihlerin doğru olarak yapılabilmesi için önce Tablo-2'nin dikkatlice incelenmesi gerekmektedir. Bu tabloda, ön lisans programından mezun olunacak/olunan alan bulunarak hangi alanlardaki lisans programlarının tercih edilebileceği belirlenecektir. Bunun dışındaki alanlardan yapılacak tercihler geçersiz sayılacaktır. Tablo-1, dikey geçiş yapılabilecek lisans programlarının kodlarını, adlarını, kontenjanlarını, puan türünü, öğretim süresini ve varsa koşullarını göstermektedir.

        Adaylar, tercih etmek istedikleri Tablo-1'de yer alan lisans programlarının koşul ve açıklamalarını, tercihlerini sonlandırmadan önce dikkatlice incelemelidir. Koşulları uygun olmayan programlar tercih edilmemelidir. Koşulları kendisine uymadığı hâlde tercih ettiği ve yerleştiği programla ilgili oluşabilecek sorunların sorumluluğu adaya aittir.

        Yerleştirme işleminde, yeterli puana sahip olunması koşuluyla tercih sırası önem kazanmaktadır. Bu yüzden tercihler yapılırken eğitim görmek istenen programların en çok istenilenden başlanmak üzere sıralanması uygun bir yoldur. 21 Adaylar dikey geçiş yapmak istedikleri yükseköğretim lisans programlarını istek sırasına göre ilgili alana yazacaklardır. Bir aday yalnız mezun olduğu alan ile ilgili programlar arasından, koşulları karşılamak şartıyla, Tablo-1'den en çok 30 tercih yapabilecektir. Tercihlerin tümünün kullanılması zorunlu değildir.

        2021 DİKEY GEÇİŞ YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ

        2021 ÖNLİSANS MEZUNİYETLERİNE GÖRE TERCİH YAPILACAK LİSANS PROGRAMLARI İÇİN TIKLAYINIZ
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        Haberler Güncel DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika: 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi!
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