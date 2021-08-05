DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları bugün açıklanır mı? ÖSYM son dakika: 2021 Dikey Geçiş Sınavı sonuç tarihi!

DGS sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusu hemen hemen her gün merak edilen konular arasında yer alıyor. YKS tercih sürecinin başlamasıyla DGS sınavına giren adaylar sabırsızlıkla sonuçların açıklanacağı tarihe odaklandı. ÖSYM tarafından DGS sınav sonuç tarihi belli oldu ancak ÖSYM bazı durumlarda belirtilen tarihten önce sonuçların erişime açabiliyor. Bu nedenle öğrenciler, DGS ne zaman açıklanıyor? DGS sonuçları ne zaman açıklanacak? Sorusunun yanıtını aratıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!
DGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
DGS 2021 sonuçları sadece 2021-2022 eğitim-öğretim yılı için yapılacak yerleştirmede geçerli olacaktır. DGS sınav sonuçları 13.08.2021'te açıklanacak.
DGS TERCİHLERİ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Adaylar DGS sonuçlarının açıklanmasının ardından tercihlerini yapabilecek. DGS 2021 tercihlerinin ne zaman yapılacağı henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından tercih tarihi duyurusu gelir gelmez haberimizin içerisinde yer alacaktır.