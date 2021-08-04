Aşı yaptırmayanları düğününe kabul etmedi: Takıyı poz cihazıyla ödetti!

Covid-19, yüzyılın felaketi olarak tarihe geçti. Yurdum insanı ise katil virüse geçit vermedi. Aldığı tedbirlerle salgınla mücadelesine devam etti. pandeminin en ilginç haberi, Van'dan geldi. Feride (26) ve Nadir (27) Başaran çifti, dün evlendi. İkilinin misafirlerini korumak için aldıkları tedbirler ise pes dedirtti! Buna göre düğüne gelen davetlerin ateşine bakıldı, hepsinin HES kodu kontrol edildi.

Aşı olmayan davetlilerin ise düğüne katılmasına izin verilmedi. Ancak takıdan vazgeçilmedi! Aşısız misafirleri, gelin ve damada hediyelerini pos cihazıyla verdi. Damat Nadir Başaran, aşıya dikkat çekmek için düğününde böyle bir uygulama yaptıklarını söyledi. "Hayatımızı tehdit eden Covid-19 nedeniyle farkındalık oluşturmak istedik" dedi.