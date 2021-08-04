2019'da "Bağışlarla yangın söndürme uçağı alacağım" diyen Tunç Soyer paraları ne yaptı?

Türkiye yaklaşık 8 gündür süren orman yangınları ile mücadeleye devam ediyor. Türkiye genelinde 34 ilde çıkan 160 yangın kontrol altına alınırken, 5 ilde devam eden 14 farklı orman yangını ise sürüyor.

Karadan orman işçileri ve itfaiyenin, havadan ise ekiplerin müdahalesini gölgelemek isteyen ve orman yangınları üzerinden siyasi rant peşinde koşan başta CHP olmak üzere muhalif kesimler özellikle Türk Hava Kurumu'nun eski uçakları üzerinden algı yaratma çabası içerisine girdi. Bu isimlerden biri olan CHP'li İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in 2019 yılında FOX TV'de katıldığı bir programda orman yangınlarıyla ilgili açıklama yaptığı ve belediye bünyesine yangın söndürme uçağı alınacağını söylediği ortaya çıktı.