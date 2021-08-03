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    Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınlarında son dakika gelişmeler neler? Hangi illerde devam ediyor?

    Antalya’nın Manavgat ilçesinde başlayan ve sonra diğer illerde de başlayan yangınlar tüm Türkiye’nin yüreğine ateş düşürdü ve vatandaşlar Orman yangınları söndürüldü mü? Sorusunun yanıtını yoğun bir şekilde araştırıyor. Konuyla ilgili son durum yakından takip ediliyor, bazı illerde yangın kontrol altına alınırken diğerlerinde canla başla çalışmalar devam ediyor. İşte Orman yangınlarında son dakika gelişmeler neler? Hangi illerde devam ediyor? Sorgulamalarının cevabı…

    takvim.com.tr
    Orman yangınları söndürüldü mü?

    Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınlarında son dakika gelişmeler neler? Hangi illerde devam ediyor? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 32 ilde 137 orman yangınının kontrol altında olduğunu duyurdu ve vatandaşlar hangi iller olduğunu merakla araştırmaya başladı. İşte Türkiye'deki orman yangınlarına ilişkin son gelişmeler...

    ORMAN YANGINLARI SÖNDÜRÜLDÜ MÜ?

    AYDIN

    Aydın'ın Bozdoğan ilçesinde çıkan orman yangınının kontrol altına alındığı bildirildi.

    Yangının başladığı Başalan Mahallesi'nde incelemelerde bulunan Aydın Vali Yardımcısı Mustafa Hulusi Arat, Aydın sınırları içinde kalan alanda yangının kontrol altına alındığını söyledi.

    Menteşe'nin Gazeller Mahallesi'nin Bozbayır mevkiinde kızılçam ağaçlarıyla çevrili ormanlık bölgede yangın başladı. Bölgeden yükselen dumanı fark eden çevredekiler, durumu orman ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Yangına 5 arazöz, 2 su tankeri, 2 dozer, 3 itfaiye aracı ve orman işçileri karadan müdahale etmeye başladı. Söndürme çalışmalarına vatandaşlar da destek olduğu öğrenildi.

    MUĞLA

    Muğla'nın Seydikemer ilçesinde gece yarısı dört ayrı noktada çıkan yangın ekiplerin ve halkın yoğun gayretleri sonucu kontrol altına alındı. Bölgede söndürme çalışmaları devam ediyor. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Türk Silahlı Kuvvetlerinin pek çok bölgede yangın söndürme ve tahliye çalışmalarına destek vermeyi sürdürdüğünü bildirdi. MSB'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, 400'den fazla Mehmetçiğin, 3 insansız hava aracı, 4 helikopter, 2 çıkarma gemisi, 50'den fazla itfaiye, arazöz ve iş makinasıyla görev yaptığı belirtildi.Paylaşımda, Türk Silahlı Kuvvetlerinin verilecek her türlü ilave göreve de hazır olduğu vurgulandı.

    ANTALYA

    Antalya'nın Gündoğmuş ilçesindeki orman yangınını söndürme çalışmalarına gece de devam ediliyor. Ortakonuş Mahallesi'ndeki ormanlık alanda 29 Temmuz'da çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayıldı. Sarp bölgede yer aldığı için alevlere müdahale güçlükle yürütülüyor. Yüksek sıcaklık, düşük nem ve kuvvetli rüzgar nedeniyle yayılan alevler, Ortakonuş'un yanı sıra Çarızözü, Senir, Narağacı, Balkaya ve Ümütlü mahallerine sıçradı. Alevler ilçe merkezini de tehdit ettiği için Gündoğmuş ilçe merkezi tedbir amaçlı boşaltıldı. Ekipler, yangın olan bölgelerde söndürme çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.Rüzgarın etkisiyle anlık olarak bazı bölgelerde etkili olan yangın, ekiplerin yoğun çabasıyla kısmen kontrol altına alındı.Bölgeye sabahın ilk ışıklarıyla birlikte havadan da etkili müdahalenin başlayacağı bildirildi.

        MANİSA

        Manisa'nın Salihli ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Cephanelik mevkisindeki yangına 2 arazöz, 15 yer ekibi, bir su tankeri, bir ilk müdahale aracı ile Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekipleri müdahale etti. Yaklaşık 10 dönüm alanda etkili olan yangın bir saat süren çalışmaların ardından kontrol altına alındı.Dumandan etkilenen 3 kişiye olay yerinde müdahale edildi.Soğutma çalışmaları sürüyor.

        Tunceli'de orman yangınlarını engellemek amacıyla 30 gün kent merkezi ile 5 ilçede belirlenen ormanlık alanlara giriş ve çıkışlar geçici olarak yasaklandı.Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Adana Bozcalar mevkiinde çıkan yangına dair Twitter hesabından açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, yaptığı açıklamada "Adana Karaisalı Bozcalar yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları devam ediyor" dedi.

        MANAVGAT

        Antalya'nın Manavgat ilçesindeki orman yangınlarının ilerlemesi nedeniyle bir mahalle daha tahliye edildi.İlçede Beydiğin Mahallesi'nde süren yangın, rüzgarın etkisiyle Kızıldağ Mahallesi'ne doğru ilerledi. Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması nedeniyle Kızıldağ Mahallesi'nin tedbir amaçlı boşaltılması için vatandaşlar uyarıldı.Mahalle sakinleri kendi araçları, kamyonlar ve belediyeler tarafından tahsis edilen araçlarla, daha güvenli bölgeye gitmeye başladı.Mahallede anons yapan AFAD ekipleri, engelli ve yaşlı vatandaşı evlerinden alarak, ilçedeki yurtlara yerleştirdi.Ayrıca ekipler, sokakta bulunan hayvanları da besleyip, bölgeden uzaklaştırdı.

        DENİZLİ'DE YANGIN BÜYÜK ORANDA KONTROL ALTINA ALINDI

        Denizli'nin Buldan ilçesinde çıkan orman yangını büyük oranda kontrol altına alındı.

        Denizli Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, Buldan ilçesi Türlübey Mahallesi'nde çıkan yangına Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesinden 16 arazöz, 6 ilk müdahale aracı, 25 tanker, 3 dozer ile 2 kepçe, Orman Bölge Müdürlüğü'nden 25 arazöz, İl Sağlık Müdürlüğünden 6 ambulans, 1 UMKE aracı ile 20 sağlık personeli, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Jandarma Komutanlığı ve 11. Tugay Komutanlığı personellerinin yanı sıra özel sektörün de desteğiyle 12 iş makinesi, su taşıma amaçlı 12 beton mikseriyle müdahale edildiği belirtildi.

        Yangın söndürme uçağının da söndürme çalışmalarına destek verdiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi.

        "Yangın bölgesine orman yangınını söndürme amaçlı sevk edilen itfaiye, iş makinesi, personel ile birlikte yöre halkının ve gönüllülerin de desteği ile orman yangını büyük oranda kontrol altına alınmış olup söndürme çalışmaları devam etmekte ve yangın tamamen kontrol altına alınmaya çalışılmaktadır."

        BODRUM MİLAS

        Muğla'nın Milas ve Bodrum ilçelerinde ormanlık alanlarda çıkan ve yerleşim yerlerine sıçrayan yangınlara müdahaleler sürüyor. Beyciler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle kısa sürede yayıldı. Alevler Çökertme, Bozolan, Fesleğen, Gökbel ve Türkevleri mahallelerine sıçradı.

        6 GÜNDE 144 ORMAN YANGININ 134'Ü KONTROL ALTINA ALINDI

        Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey, 6 günde Türkiye'nin farklı illerinde çıkan toplam 144 orman yangınının 134'ünün kontrol altına alındığını, 5 ilde devam eden 10 yangın için mücadelelerin sürdüğünü bildirdi.

        Karacabey, yaptığı yazılı açıklamada, tüm yangın ekipleriyle son ateş sönene kadar mücadeleye devam edeceklerini vurguladı.

        Pek çok noktada aynı anda başlayan ve henüz kontrol altına alınmayan Antalya Manavgat ve Marmaris yangınlarında maalesef can ve mal kayıpları yaşandığını belirten Karacabey, "Antalya'da 2, Muğla'da 5, Adana, Isparta'da ve Denizli'de birer olmak üzere, devam eden 10 orman yangını için toplam 16 su atan, 9 İHA, 45 helikopter, 6 yönetim helikopteri olmak üzere toplam 51 helikopter, 1 insansız helikopter, 805 arazöz ve su tankeri, 150 iş makinesi ve 5 bin 200 personelimiz görev yapıyor." bilgisini verdi.

        Karacabey, yangınlara karşı verdikleri mücadelede Orman Teşkilatı olarak iki personeli şehit vermenin büyük üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, yangınlardan etkilenerek yaşamlarını yitiren 5 vatandaşı da kaybetmenin hüznü içerisinde olduklarını kaydetti.

        Zorlu şartlara rağmen havadan ve karadan mücadeleyi var güçleriyle sürdürdüklerine dikkati çeken Karacabey, "Özellikle rüzgar mücadelemizi zorlaştırıyor. 6 günde 144 yangın çıktı, 134'ü kontrol altında. 5 ilde devam eden 10 yangını ise kontrol altına alma çalışmaları da hızla sürüyor. Ayrıca 6 gün içerisinde 86 kırsal alan yangınına da müdahale ettik." ifadesini kullandı.
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        Haberler Güncel Orman yangınları söndürüldü mü? Orman yangınlarında son dakika gelişmeler neler? Hangi illerde devam ediyor?