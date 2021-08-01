Azra Gülendam Haytaoğlu bulundu mu? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yaşananlar…

AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?



Haytaoğlu'nun ailesi, "Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz dedi, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kıza henüz ulaşılamadı.