Azra Gülendam Haytaoğlu bulundu mu? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte yaşananlar…

Azra Gülendam Haytaoğlu bulundu mu? Azra Gülendam Haytaoğlu kimdir, kaç yaşında, nereli? Sorgulamaları arama motorları üzerinden sıklıkla yapılıyor. Gazetecilik bölümü okuyan genç kızın kayıp olması Twitter üzerinden kampanyaların başlatılmasına neden oldu ve herkes her yerde onu arıyor. Gündemden düşmeyen konular arasında yer alan Azra Gülendam Haytaoğlu ile ilgili bilgiler haberimizde yer alıyor.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU BULUNDU MU?
Haytaoğlu'nun ailesi, "Emniyet telefon sinyaline pazartesi günü bakabiliriz dedi, bu çok geç kızımızı canlı kanlı saçının teline zarar gelmeden bulmak istiyoruz lütfen bize yardım edin" dedi. Genç kıza henüz ulaşılamadı.
AZRA GÜLENDAM HAYTAOĞLU KİMDİR? NELER OLMUŞTU?
Azra Gülendam Haytaoğlu 21 yaşında ve Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik bölümü öğrencisidir. Haytaoğlu en son Antalya'da Lara bölgesinde görüldü. Yakınları 3 gündür genç kıza ulaşamıyor. Twitter'dan #AzraGülendam hastagı açan binlerce kişi Haytaoğlu'nun bulunması için seslerini duyurmaya çalışıyor. Haytaoğlu'nun İnstagram hesabı bulunmamaktadır.