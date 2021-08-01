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    • 01.08.2021 13:15
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    Aşı olmayana kısıtlama olacak mı? Aşısızlara yasaklar gelir mi? Son karar Kabine'de!

    Gündemde sıklıkla aşı olmayana kısıtlama uygulanacak mı? Sorusu araştırılmaya başlandı. Türkiye'de aşılama çalışmaları son sürat devam ederken aşı olmak istemeyenler de bulunuyor. Koronavirüs salgınında büyük bir öneme sahip olan aşılarla ilgili Bakan Koca sık sık çağrılarda bulunuyor. Son dönemde vaka artışları hızlandı. Bakan Koca açıklamasında, "Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." ifadelerini kullanmıştı. Başkan Erdoğan da geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken aşı olmayanlara yasak gelecek mi konusuna da değindi. Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Peki, Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? İşte konu hakkında son gelişmeler!

    takvim.com.tr
    Aşı olmayana kısıtlama olacak mı?

    Aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Son dönemde artan koronavirüs vakalarının ardından en merak edilen konulardan biri aşısızlara uygulanabilecek yasaklar oldu. Başkan Erdoğan geçtiğimiz günlerde basın mensuplarının sorularını yanıtlarken aşı olmayanlara yasak gelecek mi konusuna da değindi. Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi. Bu gelişmelerin ardından vatandaşlar, aşı olmayana kısıtlama gelecek mi? Aşı olmayanlara yasak var mı? Sorularını merak edip araştırıyor. İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    AŞI OLMAYANA KISITLAMA GELECEK Mİ? BAŞKAN ERDOĞAN AÇIKLADI!

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da Çamlıca Camii'nde cuma namazı kılmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

    Artan vakalara, yeni tedbirlere ve aşı olmayanlara kısıtlama getirilip getirilmeyeceğine sorulara yanıt veren Erdoğan, ilk kabine toplantısında aşısızlara kısıtlama ve yeni tedbirlerin ele alınacağını söyledi.

    Başkan Erdoğan, şöyle konuştu:

    Tabi biz değişik zamanlarda değişik tedbirler açıkladık fakat çok değişik sesler yine çıktı. Dünyanın değişik yerlerinde bunlar hep böyle oldu.

    Şu anda bizde de ilk Kabine Toplantımızda bunları ele alacağız. 72 milyon doz aşı yapmış vaziyetteyiz. Dünyada aşı yapacak ellerinde imkan ülkeler varken biz böyle bir sıkıntı yaşamadık. Bu noktada rahatız. Gerek Çin'den aldığımız aşı gerek Biontech tüm bunlarla beraber şu anda en sağlıklı şekilde bu mücadeleyi nasıl sürdürürüz buna bakacağız. Hastane noktasında sıkıntımız yok, çok çok aktif konumda bir ülkeyiz. İnşallah yapacağımız ilk Kabine Toplantısı'nda durumu tekrar gözden geçireceğiz. Bu şekilde devam mı? Çünkü bayramdaki halkımızın yaşam tarzı her şeyi tersine çevirdi. Aleyhe döndü, bunu tekrar lehe döndürmemiz lazım. Normal hayata nasıl döneriz bunun gayreti içindeyiz. Normalleşmeyi hızlandırmanın gayreti içinde olacağız.

        BAKAN KOCA'DAN KISITLAMA AÇIKLAMASI

        Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son Bilim Kurulu toplantısı sonrası yaptığı açıklamada "Kısıtlama günlerine geri dönmeyi hiç birimiz hiçbir surette tekrar yaşamak istemeyiz. Buna mecbur kalacağımız bir seyir şuan için yok. Ama olmayacağı anlamına gelmez. Bağışıklık sağlanmadan yapacağımız her tedbirsizlik bizi bu istemediğimiz sınıra yaklaştırır. Bu kısır döngüden kurtulmanın tek yolu aşı ile bağışıklık elde edene kadar tedbirlere uymaktır." açıklamasında bulundu.
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        Haberler Güncel Aşı olmayana kısıtlama olacak mı? Aşısızlara yasaklar gelir mi? Son karar Kabine'de!