Son dakika: MİT'ten Kandil'de nefes kesen operasyon: 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

Türkiye'nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi. Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Türkiye'nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.
- Güncel
- 31.07.2021 14:45
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- 31.07.2021 14:51