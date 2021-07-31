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    • 31.07.2021 14:51
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    Son dakika: MİT'ten Kandil'de nefes kesen operasyon: 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi

    Türkiye'nin terörle mücadelede kararlı operasyonları sürüyor. Son dakika haberine göre Kandil bölgesinde MİT tarafından dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi.

    MİT'ten Kandil'de nefes kesen operasyon

    Türkiye'nin Irak'ta yürüttüğü operasyonlar sonucu bu bölgede sıkışan ve Kandil alanında faaliyetlerini devam ettirmeye çalışan örgüte yönelik MİT tarafından operasyon düzenlendi. Kandil bölgesinde dün gerçekleştirilen operasyonda 2 PKK/KCK mensubu terörist etkisiz hale getirildi. Terör örgütünün Türkiye'nin kararlı operasyonları sonucu Irak alanında sıkıştığı ve bölgedeki hakimiyetini kaybetmemek adına Kandil bölgesinde faaliyetlerini sürdürmeye çalıştığı belirtildi.

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    Haberler Güncel Son dakika: MİT'ten Kandil'de nefes kesen operasyon: 2 PKK/KCK mensubu etkisiz hale getirildi