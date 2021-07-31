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    • 31.07.2021 13:52
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    Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü! Gündemde orman yangınları var

    Son dakika haberine göre Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile telefonla görüştü. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti.

    Rusya'dan yangınla mücadeleye destek

    Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile telefonla görüştü.

    Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, görüşmede Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek hususlar ele alındı.



    Başkan Erdoğan, görüşmede, Rusya Devlet Başkanı Putin'e Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesine destek olmak için Rusya'nın 5 adet 40 ton su kapasiteli İlyuşin-76 tipi yangın söndürme uçağı ve 3 adet Mi-8 tipi yangın söndürme helikopteri daha tahsis etmesi dolayısıyla teşekkür etti. Rusya Devlet Başkanı Putin de orman yangınları dolayısıyla Türkiye'ye geçmiş olsun dileklerini iletti.

        BAŞKAN ERDOĞAN VUCİC İLE GÖRÜŞTÜ
        Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

        Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Erdoğan ile Vucic arasındaki görüşmede, Türkiye-Sırbistan ilişkilerini geliştirecek adımlar ve bölgesel meseleler ele alındı.

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        Haberler Güncel Son dakika: Başkan Erdoğan ile Rusya lideri Putin telefonda görüştü! Gündemde orman yangınları var