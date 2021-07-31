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    KPSS başarı duası! Sınavda hangi dualar okunur? KPSS öncesi okunacak dualar!

    KPSS başarı duası! KPSS öncesi okunacak dualar hangileri? Sınavda hangi dualar okunur? Sınav duası okumak isteyen ve KPSS'ye girecek adaylar konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. 1 Ağustos tarihinde düzenlenecek KPSS sınavına geri sayım başladı. Sınavda başarılı olmak için adaylar dualar ediyor. Bu nedenle KPSS sınav duası araştırılıyor. İşte KPSS öncesi okunacak dualar!

    takvim.com.tr
    KPSS öncesi okunacak dualar! KPSS başarı duası! Sınavda hangi dualar okunur?

    KPSS başarı duası! KPSS öncesi okunacak dualar! Sınavda hangi dualar okunur? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sınava girecek binlerce memur adayı KPSS öncesi okunacak dualar hakkında araştırma yapıyor. 1 Ağustos'ta iki oturum halinde düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylar, KPSS başarı duasını sorguluyor. İşte; KPSS öncesi okunacak ve sınavda okunacak dualar!

    KPSS ÖNCESİ OKUNACAK DUALAR!

    SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU

    Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.

    SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU

    Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.

    - İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:

    "Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."

    - Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;

    "Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)

    ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
    Sınav başlayınca da şu dua okunur:

    "Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)

    ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."

        SINAVDA UNUTKANLIĞA KARŞI OKUNACAK DUA!

        Bismillahirrahmanirrahim, Ferdün, Hayyün, Kayyûmun, Hakemun, Adlün, Kuddûsün. İyyâke na'büdü ve iyyâkenesta'în. İnnâ fetahnâ leke fethan mubînâ." On dokuz defa okunacak.

        – Bu dua her an, her zaman, mubah olan herhangi bir işe başlarken okunur. Mesela Kur'an-ı kerim öğrenmeye başlarken, yazı yazarken, sınava girerken, dine aykırı olmayan her işe başlarken söylemek iyi olur. Yapılan işin kolay gelmesi, zor gelmemesi ve hayırla neticelenmesi için dua etmiş oluyoruz.
        "Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr"

        ANLAMI:"Rabbim! kolaylaştır zorlaştırma, Rabbim hayırla sonuçlandır"

        – "Allahümme hır li vehter li.Vela teklini ala ihtiyari."

        ANLAMI:Allah'ım! Bu işi bana hayırlı kıl ve bu işi bana nasip eyle! Allah'ım beni kendi başıma bırakma.(Tirmizi,De'avat,90)

        – Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve el-hıkni bi's salihin.Rabbişrahli sadri ve yessir li emri vahlü'l-ukdeten min lisani yefkahu kavli. Ya Hafız, Ya Rakib, Ya Nasır, Ya Allah. Rabbi yessir ve la tüassir, Rabbi temmim bi'l hayr. (Sınava girmeden önce 3,5,7 defa okunur)

        Rabbim! İlmimi ve anlayışımı arttır ve beni salih kullara dahil eyle. Rabbim! Göğsümü aç, işimi kolaylaştır ve dilimdeki bağı çöz ki sözümü anlasınlar. Ya Hafız Ya Rakib Ya Nasır Ya Allah. Rabbim kolaylaştır, zorlaştırma; Rabbim! İşimi hayırla tamama erdir.
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