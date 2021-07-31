KPSS başarı duası! Sınavda hangi dualar okunur? KPSS öncesi okunacak dualar!

KPSS başarı duası! KPSS öncesi okunacak dualar! Sınavda hangi dualar okunur? sorusu vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Sınava girecek binlerce memur adayı KPSS öncesi okunacak dualar hakkında araştırma yapıyor. 1 Ağustos'ta iki oturum halinde düzenlenecek KPSS'ye girecek adaylar, KPSS başarı duasını sorguluyor. İşte; KPSS öncesi okunacak ve sınavda okunacak dualar!
KPSS ÖNCESİ OKUNACAK DUALAR!
SINAV DUASI TÜRKÇE OKUNUŞU
Ya Rabbi! Beni doğru giriş ile girdir ve doğru çıkış ile çıkar. Ya Rab, katından bana yardımcı kuvvet nasip eyle. Bu dua sınava girilmeden 3 kez okunursa, Allah imtihana girecek olan kişiye yardımcı olacaktır.
SINAV DUASI ARAPÇA OKUNUŞU
Rebbi ethılni müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin vec al li min ledünke sültanen nasira.
- İmtihana (Sınava) girerken şu dua okunur:
"Rabbi edhılnî müdhale sıdkin ve ahricni muhrace sıdkin ve'c'al li min ledünke sultânen nasîrâ." (10 Kere) (İsra suresi 80. ayet)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Beni doğru bir giriş ile girdir ve yine doğru bir çıkış ile çikar.Katından bana yardım edici bir kuvvet ihsan eyle."
- Sınav için sıraya oturunca şu âyet okunur;
"Rabbişrah li sadri. Ve yessir li emri. Vahlul ukdeten min lisani. Yefgahü kavli " (10 Kere)
ANLAMI: "Ya Rabbi! Göğsümü ve gönlümü genişlet, işimi kolaylaştır. Dilimin bağını çöz, sözümü anlaşılır eyle."
Sınav başlayınca da şu dua okunur:
"Ya Hayyu Yâ Kayyûm, Birahmetike esteğisû." (10 kere)
ANLAMI:"Ey Hayy ve Kayyum olan Allah'ım, Senin Rahmetine Sığınıyorum."