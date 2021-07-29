SON DAKİKA: MSB'den Afganistan açıklaması: Muharip görev olmayacak sadece meşru müdafaa

Kara, 23 Nisan'da başlayan ve Irak'ın kuzeyinde Metina ve Avaşin-Basyan bölgelerinde eş zamanlı icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının planlandığı şekilde başarıyla devam ettiğini bildirerek, "Operasyonların başlangıcından bu yana 215 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Ayrıca, 300'e yakın mağara/sığınak, 600'den fazla mayın/EYP tespit edilerek imha edilmiş, çok sayıda silah, mühimmat ve yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." diye konuştu.

"SON GELİŞMELER IŞIĞINDA İRAN SINIRINDA GEREKLİ BİRLİK KAYDIRMALARI VE TAKVİYELER YAPILMIŞTIR"

Türkiye'nin kara sınır hatlarının korunması ve güvenliğinin sağlanması amacıyla hudut birliklerinin imkan ve kabiliyetlerinin sürekli geliştirildiğine dikkati çeken Kara, şöyle devam etti:

"Fiziki engellerin yanında sınır güvenliğinde engelleme ve yakalamaya yönelik üç kademeli bir emniyet sistemi oluşturulmuştur. İlk kademede hudut birliklerinin gözetleme, kontrol, pusu ve devriye faaliyetleri, ikinci kademede komando unsurları ile geri bölgede, dere yataklarından geçişi engelleyecek şekilde hareketli pusu ve devriye faaliyetleri, son kademede ise jandarma unsurları ile gerekli koordine kurularak yasa dışı geçiş yapan şahısların yakalanması ve sınır dışı edilmesi faaliyetleri icra edilmektedir. Son gelişmeler ışığında İran sınırında gerekli birlik kaydırmaları ve takviyeler yapılmıştır. Mehmetçik sınır ihlallerini engellemek için faaliyetlerini yürütmektedir."

Hudutların güvenliğinin insan yoğunluklu sistemler yerine teknoloji yoğunluklu sistemlerle sağlandığını aktaran Kara, şu ifadeleri kullandı:

"İran sınır hattında 2019 yılında yasa dışı hudut geçiş teşebbüsünde bulunan 74 bin 447 şahıs engellenmiş, 5 bin 16 şahıs yakalanmış, 2020 yılında 127 bin 434 şahıs engellenmiş, 185 şahıs yakalanmış, 2021 yılında ise 56 bin 994 şahıs engellenmiş, 542 şahıs yakalanmıştır. Son iki ayda, hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışan 16 bin 786 şahıs yakalanmış, 31 bin 545 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Bu şahıslar arasında 40'ı FETÖ mensubu olmak üzere toplam 74 terörist yakalanmıştır. Yine bu dönemde icra edilen operasyonlarda 29 bin 516 paket sigara, 369 kilo uyuşturucu, 467 cep telefonu ve 6 muhtelif silah ele geçirilmiştir."

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) Afganistan'da altı yıldır sürdürdüğü Kabil Hamid Karzai Uluslararası Havaalanının emniyetle işletilmesi görevinin devam ettiğini aktaran Kara, şöyle devam etti:

"NATO görevi ve ikili anlaşmalar kapsamında 20 yıldır sürdürülen danışmanlık ve eğitim faaliyetleri sonlandırılırken sadece havaalanının işletilmesine yönelik görevin sürdürülmesine ilişkin diğer ülke ve Afganistan yetkilileriyle görüşmeler devam etmektedir. Gerekli koşullar sağlandığı takdirde, Afgan halkı ve Afganistan'ın ilişkileri açısından büyük katkı sağlayan ve halihazırda da icra ettiğimiz bu görevi yerine getirmeye devam edeceğiz. Göreve devam edilmesi durumunda Türk Silahlı Kuvvetleri unsurlarının Afganistan'da en başından beri olduğu gibi muharip bir görevi olmayacak, meşru müdafaa dışında herhangi bir operasyonel görevde bulunulmayacaktır."