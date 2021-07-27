Çorlu Deresi'nde mide bulandıran görüntü! Vatandaş kokudan pencere açamıyor





Bununla ilgili vatandaşlarımız hem kanserojen etkiden hem de ağır kokudan dolayı şikayetçi ama yetkililerin hiçbir şekilde bir adım atamamasından daha da çok şikayetçi. Bizler Ergeneli vatandaşlar olarak bir an önce bu kokulardan uzaklaşmak ve sağlıklı bir Ergene'de yaşamak istiyoruz" diye konuştu.