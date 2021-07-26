KYK yurt başvuru tarihleri 2021: KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? YURTKUR ile KYK yurt başvuruları başladı mı 2021?

KYK yurt başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime devam edeceğinin açıklanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru tarihleri öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte detaylar!
YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?
YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.
KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?
Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. YKS sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Tercih ve yerleştirme süreci ise Ağustos ayında tamamlanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıllardan hareketle bu yıl yurt başvurularının kayıt sürecinin hemen ardından başlaması bekleniyor.