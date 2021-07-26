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    • 26.07.2021 11:10
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    KYK yurt başvuru tarihleri 2021: KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? YURTKUR ile KYK yurt başvuruları başladı mı 2021?

    KYK yurt başvuları ne zaman yapılacak? Sorusunun cevabı son saatlerde merak edilerek araştırılmaya başlandı. Üniversitelerin 13 Eylül tarihinde açılacağının duyurulmasının ardından gözler yurt başvurularının yapılacağı tarihe çevrildi. Bu bağlamda, üniversiteliler ve şehir dışında eğitim gören öğrenciler KYK yurt başvurusu yapacak. YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte konu hakkında detaylı bilgiler...

    takvim.com.tr
    KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak 2021?

    KYK yurt başvuruları ne zaman? Sorusu gündemde merak edilip araştırılıyor. Üniversitelerin 2021-2022 eğitim öğretim yılında yüz yüze eğitime devam edeceğinin açıklanmasıyla birlikte KYK yurt başvuru tarihleri öğrencilerin merak ettiği konular arasında yer aldı. YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Peki, KYK yurt başvuruları ne zaman yapılacak? KYK yurt başvuruları başladı mı? İşte detaylar!

    YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN, NASIL YAPILIR?

    YURTKUR ile Gençlik ve Spor Bakanlığı bünyesinde gerçekleştirilen KYK yurt başvuruları, ÖSYM yerleştirme sonuçlarının açıklanmasını takiben e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. İlk kayıt ücretinin ödenmesinin ardından öncelikle e-Devlet "Yurt Kayıt İşlemleri" bağlantısından taahhütname onayı yapılması gerekmektedir. Daha sonra ise başvuru sonuç ekranında belirtilen belgeler yurt müdürlüğüne teslim edilmelidir.

    KYK YURT BAŞVURULARI NE ZAMAN BAŞLAR?

    Her yıl olduğu gibi bu yıl da yurt başvuruları ÖSYM'nin yerleştirme işlemleri tamamlandıktan sonra gerçekleşecek. YKS sonuçları 4 Ağustos tarihinde açıklanacak. Tercih ve yerleştirme süreci ise Ağustos ayında tamamlanacak. YKS sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 1-7 Eylül 2021 tarihleri arasında yapılacak. Geçtiğimiz yıllardan hareketle bu yıl yurt başvurularının kayıt sürecinin hemen ardından başlaması bekleniyor.

        KYK YURT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

        a) Öğrencinin, örgün eğitim veren bir yükseköğretim kurumuna kayıtlı olması,

        b) Öğrenci ailesinin Kurum yurdunun bulunduğu şehrin belediye sınırları dışında ikamet etmesi (Sağlık Kurulu raporu ile %40 ve üzerinde engeli olduğu tespit edilen öğrenciler, lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'na bağlı yetiştirme yurtlarında tamamlayan ve/veya Devlet koruması altında olan öğrenciler, anne ve babası vefat etmiş olan öğrenciler hariç)

        c) Öğrencinin, taksirli suçlar hariç, herhangi bir suçtan dolayı hakkında 6 ay ve daha fazla hapis cezası ile kesinleşmiş mahkûmiyeti bulunmaması,(Cezası tecil edilenler hariç)

        ç) Cezası tecil edilmiş olsa bile, 12/4/1991 tarihli ve 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu ile 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun İkinci Kitap Üçüncü Kısmının Beşinci Bölümü ile Dördüncü Kısımda düzenlenen suçlardan hüküm altına alınmamış olması ve bu suçlardan haklarında açılan derdest kamu davası bulunmaması,

        d) Öğrencinin, Kurum veya diğer resmi kuruluşların yurtlarından "Süresiz çıkarma cezası" veya öğretim kurumlarından 6 aydan fazla uzaklaştırma cezası almamış olması,

        e) Uluslararası öğrencilerin öğrenci belgesi, ilgili kamu kurum ve kuruluşlarından alacakları Türkiye Cumhuriyeti ikamet izni belgesi ile pasaportunun tasdikli fotokopisini vermesi.

        ÜCRETSİZ BARINMA HAKKI OLAN ÖĞRENCİLER KİMLERDİR?

        Şehit eşi ve çocukları, şehidin çocuğu yoksa bekar kardeşleri,

        Gazi ve gazi çocukları,

        Anne ve babası vefat etmiş olan yirmi beş yaşını geçmemiş öğrenciler,

        Lise ve dengi öğrenimlerini Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı bünyesinde barınarak tamamlayanlar,

        Devlet koruması altında olanlar,

        Bakanlık yurtlarında ücretsiz barınma hakkına sahiptir.
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        Haberler Güncel KYK yurt başvuru tarihleri 2021: KYK yurt başvurusu ne zaman yapılacak? YURTKUR ile KYK yurt başvuruları başladı mı 2021?