Aşure günü ne zaman 2021? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve dualar...

Aşure Günü ne zaman 2021? Sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü'nde aşureler yapılıp dağıtılıyor. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır. Peki, Muharrem ayı hangi tarihte, faziletleri neler? Aşure günü neler yapılır? Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...
2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?
Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.
AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR? AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER
Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)
Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.
O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.