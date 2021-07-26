Aşure günü ne zaman 2021? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve dualar...

Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:

"Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."

Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.