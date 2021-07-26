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    • 26.07.2021 13:28
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    Aşure günü ne zaman 2021? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve dualar...

    Gündemde sıklıkla 'Aşure Günü ne zaman 2021?" Sorusunun cevabı merak edilerek araştırılıyor. İnsanlık tarihinde olağanüstü hadiselerin yaşandığı Aşure günü aynı zamanda, paylaşmanın ve dayanışmanın, birlik ve beraberliğin simgesidir. Aşure Günü Muherrem ayının 10. gününde idrak edilir. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır. O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur. Peki, Muharrem ayı hangi tarihte, faziletleri neler? Aşure günü neler yapılır? Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte konu hakkında detaylı bilgiler!

    takvim.com.tr
    Aşure günü ne zaman 2021? Muharrem ayı...

    Aşure Günü ne zaman 2021? Sorusu sık sık araştırılan konular arasında yer alıyor. Her sene Muharrem ayının onuncu günü idrak edilen Aşure Günü'nde aşureler yapılıp dağıtılıyor. Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır. Peki, Muharrem ayı hangi tarihte, faziletleri neler? Aşure günü neler yapılır? Aşure günü yapılması gereken ibadetler nelerdir? İşte detaylar...

    2021 AŞURE GÜNÜ NE ZAMAN?

    Muharrem ayının onuncu gününe "aşura" günü denilir. Muharrem ayı bu sene 9 Ağustos'ta başlayacak. Aşure günü ise 18 Ağustos Çarşamba Günü'ne denk gelecek.

    AŞURE GÜNÜ NELER YAPILMALIDIR? AŞURE GÜNÜ YAPILMASI GEREKEN İBADETLER

    Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur. (Şir'a)

    Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki: "Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur." [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]

    Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Muharrem ayının 9. ile 10. veya 10. ile 11. günleri tutulmalıdır.

    O gün eve ufak tefek erzak alınırsa bir sene boyunca evde bereket olur.

        Çoluk çocuğunu sevindirmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur" buyurulmuştur.

        Sıla-i rahim yapılmalı. Akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı.

        Hadis-i şerifte, "Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa'nın sevabı kadar ecre kavuşur" buyuruldu. (Şir'a)

        Çok selam vermeli. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur." buyuruldu.

        Fakir fukara sevindirilir. Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur." buyuruldu. (Şir'a)

        O gün gusledenler bir sene ufak tefek hastalık görmezler.

        Göze sürme çekilmelidir. Hadis-i şerifte, "Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez" buyuruldu. (Hâkim)

        Ayrıca bir âlimi ve hastayı ziyâret etmeli, yetimlerin başı sıvazlanmalıdır.

        10 defa "Sübhânallahi mil'el-mizân ve müntehe'l-ılmi ve mebleğa'r-rızâ ve zinetel'arş" duası okunur.

        Aşure gününe mahsus olmak üzere kuşluk vaktinde 2 rekât namaz kılınır. Her rekâtta 1 Fatiha ve 50 ihlas okunur.

        Namazdan sonra şu salavat 100 defa okunur:

        "Allâhümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âli Seyyidinâ Muhammedin ve Âdeme ve Nûhin ve İbrahime ve Mûsâ ve Îsâ vema beynehüm mine'n-nebiyyine ve'l-mürselin. Salevâtüllahi ve selâmühû aleyhim ecmaîn."

        Öğle ve ikindi arasında 4 rekat namaz kılınır. Her rekatta 1 Fatiha, 50 İhlas okunur. Namazdan sonra 70 istiğfar, 70 salavat, 70 defa da "Lâ havle velâ kuvvete illâ billâhi'l-aliyyil-azim." denilir.
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        Haberler Güncel Aşure günü ne zaman 2021? Muharrem ayı ne zaman başlayacak? Aşure günü yapılması gereken ibadetler ve dualar...