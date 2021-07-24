Maçka Parkı'nda doktora saldıran Emrah Danışman yeniden tutuklandı



SAVCI İTİRAZ ETTİ TEKRAR TUTUKLANDI

Mahkemenin tahliye kararının ardından Cumhuriyet Savcısı tahliye kararına itiraz ederek Emrah Danışman'ın tekrar tutuklanmasını talep etti. Savcının talebini değerlendiren üst mahkeme tahliye kararının yerinde olmadığını ifade ederek Danışman hakkında tutuklanmasına yönelik yakalama kararı çıkardı. Sabah'ın haberine göre, geçtiğimiz günlerde gözaltına alınan Emrah Danışman çıkarıldığı nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak yeniden cezaevine gönderildi.

TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN