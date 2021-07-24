CHP'li İBB restorasyon yapılan Hamidiye Çeşmesi’nden Abdülhamid Han’ın tuğrasını sildi

Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır" açıklamasında bulundu.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan Hamdiye Çeşmesi için restorasyonunu tamamladı.
1902 yılında Sultan 2'nci Abdülhamid tarafından Hamdiye Su kaynağı üzerindeki güzergahta yaptırılan çeşme 2013 yılında Vandallar tarafından tahrip edildi. Çeşme üzerinde bulunan Abdülhamid Han tuğrası da vandallar tarafından kazındı. İ
BB Kültür Varlıklarını Koruma Daire Başkanlığı Çeşmenin restorasyon çalışmalarını temmuz ayının başında tamamlandı. Restorasyon çalışmaları tamamlandığında ise ortaya şok eden görüntüler çıktı. Çeşmenin üst kısmında Osmanlıca Hamidiye Çeşmesi yazıyor, ancak orta kısmında üst tarafında bulunan 2nci Abdül Hamid Han'ın tuğrasını yenilenmediği görüldü. Aslına uygun olarak düzenlenmeyen restorasyon çalışması tepki topladı.