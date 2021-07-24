CHP'li İBB restorasyon yapılan Hamidiye Çeşmesi’nden Abdülhamid Han’ın tuğrasını sildi





"ECDADIMIZA VE TARİHİMİZE DÜŞMANLIKTIR"

Yapılan restorasyon çalışması ile ilgili Sultan 2'inci Abdülhamid'in torunu Abdülhamid Kayıhan Osmanoğlu, "İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Kültür Varlıkları Koruma Daire Başkanlığı, Beşiktaş Yıldız'da bulunan dedem Sultan Abdülhamid Han Hz'nin 1902 yılında yaptırmış olduğu Hamdiye Çeşmesinin üzerinde bulunan Tuğrasını restorasyon bahanesiyle kazıttığı ortaya çıktı. Bunun adı barbarlıktır, bunun adı vandallıktır, bunun adı ecdadımıza ve tarihimize düşmanlıktır.