Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu: CHP, akıl hocaları ve o taktik!

Sabah gazetesi yazarı Okan Müderrisoğlu'nun konuyla ilgili yazısından bir bölüm:
Son dönemde iyice dikkati çekiyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, üst akıl işi olduğu izlenimi veren bir üslup tutturmuş görünüyor.
Örneğin...
Kanal İstanbul bahanesiyle önce müteahhitleri tehdit ediyor, sonra yabancı kreditörlere gözdağı veriyor.
Veya...
"Sizi çok çetin müzakereler bekliyor. Yok öyle!" diye büyük büyük laflar ediyor.
Denilebilir ki...
"Ne var bunda?"
Şunlar var:
Birincisi, AK Parti'yi ve icraatlarını sistematik biçimde töhmet altında bırakıyor. İçeride ve dışarıda şüphe uyandırmaya oynuyor.