CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne tepki: 'Zulüm' diyerek isyan ettiler!

Büyükçekmece Belediyesi, yaz sezonu boyunca yüzme alanı içinde yer alan özel teknelerin, belirlenen park alanlarına çekilmesi kararı aldı. Kumburgaz sahilinde yaklaşık 100 tekne sahibi ise denizde kortej oluşturarak karara karşı çıktıklarını duyurdu. Özel tekne sahibi Yıldıray Ersöz, "Topu topu zaten bu tekneler burada yazın üç ay duruyor ve tekne dediğimiz taşıt bir geminin filikasından ibaret. Yani kıyıya yanaşmasında herhangi bir sakınca yok. Belediyenin bayram üstü böyle bir zulüm yapmasını yadırgıyorum" dedi.
Büyükçekmece Belediyesi, bayram öncesinde Kumburgaz sahilinde yüzme alanı içerisinde yer alan özel tekne ve tonozların, gösterilen tekne park yerlerine çekilmesi için zabıta ekipleri aracılığıyla bildirimde bulundu. Bu karar, evlerinin hemen önündeki sahil şeridinde teknesi olanları rahatsız etti. Arefe günü öncesi olan 18 Temmuz'da özel tekne sahipleri, denizde kortej oluşturup korna ve düdük çalarak seslerini duyurmaya çalıştılar. Toplanan yaklaşık 100 tekne sahibi, Türk bayrakları açarak karara karşı çıktıklarını duyurdu.
"KENDİMİZİ İFADE ETME AMAÇLI TOPLANDIK"
Tekne kortejinde konuşma yapan Yıldıray Ersöz, 50 yıldır Kumburgaz sahilinde tekne sahibi olduğunu ifade etti. Ersöz, "Belediyemiz yanlış ve hatalı olarak nitelendirdiğim bir uygulama yapmaktadır. Teknecilere baskı uygulayarak teknelerimizi ipin dışına yani yaklaşık iki metre derinlikte bir suya çekmemiz istenmiştir. Buranın halka açık olduğunu, plaj olduğunu iddia etmektedir. Boynumuz kıldan ince, dışarı almaya çalıştık ama düşünebiliyor musunuz, gece 12'de denizden gelmişiniz, balıktan gelmişiniz yüzerek karaya çıkacaksınız, sabahın 5'inde yüzerek tekneye bineceksiniz. Bunlar bize saçma geldi tabii. Kendilerine ulaşmaya çalıştık ulaşamadık, fakat bayram üstü 30-40-50 zabıta teknelerle anons yaparak bizi taciz ettiler, biz rahatsız olduk. Tekneci arkadaşlar bir şekilde kendimizi ifade etme amaçlı toplandık. Bir gezi düzenledik" dedi.