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    • 21.07.2021 20:33
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    Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı

    Son dakika haberleri... Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı. Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

    takvim.com.tr
    İşte son koronavirüs tablosu

    Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı sayılarını içeren son koronavirüs tablosunu paylaştı.

    Tabloya göre, Türkiye'de son 24 saatte 184 bin 462 Kovid-19 testi yapıldı, 8 bin 151 kişinin testi pozitif çıktı, 59 kişi hayatını kaybetti, iyileşenlerin sayısı ise 4 bin 946 oldu.

    18 yaş üstü nüfusta birinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 62,93, ikinci doz aşı uygulananların oranı yüzde 34,28 olarak gerçekleşti.

    Kovid-19'la mücadele kapsamında, son 24 saatte birinci, ikinci ve üçüncü doz 181 bin 42 aşı uygulandı.

    Türkiye'de bugüne kadar yapılan aşı sayısı 39 milyon 63 bin 433'ü birinci doz, 21 milyon 279 bin 203'ü ikinci doz, 3 milyon 669 bin 529'u üçüncü doz olmak üzere 64 milyon 12 bin 165'e yükseldi.

    AŞI UYGULAMA ORANI EN YÜKSEK İLLER
    En az bir doz aşı uygulananların oranının en yüksek olduğu 10 il sırasıyla Muğla, Çanakkale, Kırklareli, Edirne, Balıkesir, Amasya, Eskişehir, Aydın, Tekirdağ ve İzmir oldu.

    En az bir doz aşı yapılanların oranının en az olduğu iller ise Bitlis, Şanlıurfa, Mardin, Siirt, Diyarbakır, Muş, Batman, Bingöl, Gümüşhane ve Iğdır olarak sıralandı.

    "AŞI OLUP TEDBİRLERE UYARAK TOPLUMSAL BAĞIŞIKLIK SAĞLANIRSA SALGIN BİTER"
    Sosyal medya hesabından günlük tabloyu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Bayram artan vaka sayılarını kontrol altına alabilmek için son derece önemli. Aşı olup tedbirlere uyarak toplumsal bağışıklık sağlanırsa salgın biter. Aksi kısır döngü. Tedbirlere uyun, aşınızı olun." değerlendirmesini yaptı.

    KOCA'DAN UYARI
    Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Biraz daha zaman geçsin oluruz!" Ya biraz geç olursa? Günlük vaka sayısı 8.780'e kadar çıktı. Ertelemişseniz aşınızı hemen yaptırın. ifadelerini kullandı.

    20 TEMMUZ KORONAVİRÜS TABLOSU

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                    Haberler Güncel Son dakika: Sağlık Bakanlığı 21 Temmuz 2021 koronavirüs vaka, vefat ve aşı tablosunu paylaştı