Model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti: Telefona bilirkişi bakacak

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İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants (33), ünlülerin köpek eğitmenliğini yapan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın yaşadığı 5. kattaki rezidansa geldi. Alkol alan ikili, kavga etti.

Ukraynalı model, balkondan düştü. Beton zemine çakılan Srabiants, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümden sorumlu olduğu düşünülen Ercan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının genç kadının son anlarını videoya aldığı belirlendi. Görüntülerde Anzelika'nın 'Please (Lütfen)' diye bağırdığı duyuldu.

İNTİHAR ŞÜPHESİ DE VAR

2 dakikalık şok görüntüye savcılık el koydu. Soruşturmada birçok çarpıcı detayın araştırıldığı ortaya çıktı. Ercan'ın telefonu incelemeye alındı. Düşme anına ilişkin görüntüler bilirkişiye gönderildi.

Ukraynalı modelin intihara meyilli olup olmadığı da araştırılıyor. Bu kapsamda Anzelika'nın evinde psikiyatri ilacı olup olmadığının tespiti için mahkeme tarafından arama kararı çıkartıldı.