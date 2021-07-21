Takvim

Vav TV Canlı Yayın
Vav TV Canlı Yayın
SON DAKİKA
    < >
    ABONE OL

    Model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti: Telefona bilirkişi bakacak

    Ukraynalı model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti. Ölümden sorumlu olduğu düşünülen sevgilisi Burak Ercan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Ölümü şüpheli bulunan kadını videoya alan sevgilinin telefonu bilirkişiye gönderildi.

    Seda Nur Günaydın
    Bu olayı bilirkişi!
    Sesli dinlemek için tıklayınız.

    İstanbul Sancaktepe'de Ukraynalı fotomodel Anzelika Srabiants (33), ünlülerin köpek eğitmenliğini yapan erkek arkadaşı Burak Ercan'ın yaşadığı 5. kattaki rezidansa geldi. Alkol alan ikili, kavga etti.

    Ukraynalı model, balkondan düştü. Beton zemine çakılan Srabiants, müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Ölümden sorumlu olduğu düşünülen Ercan "kasten öldürme" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Zanlının genç kadının son anlarını videoya aldığı belirlendi. Görüntülerde Anzelika'nın 'Please (Lütfen)' diye bağırdığı duyuldu.

    İNTİHAR ŞÜPHESİ DE VAR
    2 dakikalık şok görüntüye savcılık el koydu. Soruşturmada birçok çarpıcı detayın araştırıldığı ortaya çıktı. Ercan'ın telefonu incelemeye alındı. Düşme anına ilişkin görüntüler bilirkişiye gönderildi.

    Ukraynalı modelin intihara meyilli olup olmadığı da araştırılıyor. Bu kapsamda Anzelika'nın evinde psikiyatri ilacı olup olmadığının tespiti için mahkeme tarafından arama kararı çıkartıldı.

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ

    GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYINIZ
    Aslan ailesinde yavru sevinci
    Haberler Güncel Model Anzelika Srabiants, balkondan düşüp hayatını kaybetti: Telefona bilirkişi bakacak